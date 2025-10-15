ETV Bharat / bharat

മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനൊപ്പം കീഴടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവു (ETV Bharat)
മുംബൈ: പൊലീസില്‍ കീഴടങ്ങിയ മുതിര്‍ന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവിനെയും സഹപ്രവർത്തകരേയും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഗഡ്‌ചിരോളിയിൽ മുതിർന്ന മോവോയിസ്‌റ്റ് നേതാവായ സോനു/ഭൂപതി എന്ന മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവുവും 60 കേഡർമാരും പൊലീസിന് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങാനെത്തിയത്.

നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ അന്ത്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു. അത് ആരംഭിച്ചത് ഗഡ്‌ചിരോളി ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോള്‍ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചില നക്‌സ ലൈറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവര്‍ ഉടന്‍ കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ കടുത്ത നപടികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഫഡ്‌നാവിസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവുവിൻ്റെ കീഴടങ്ങലിന് പിന്നാലെ ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ഉന്നത നക്‌സലൈറ്റുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗമായ ഇയാളുടെ ഈ കീഴടങ്ങൽ ഇന്ത്യയിലെ മാവോയിസ്‌റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഛത്തീസ്ഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഇയാള്‍ക്കുള്ളത്.

കീഴടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റുകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് (ETV Bharat)

മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവുവിൻ്റെ കീഴടങ്ങൽ പൊലീസ് സേനയുടെ വലിയ വിജയമാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, വികസന നയം അവസാന വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തണം, ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യധാരാ സംവിധാനത്തിൽ ചേരുക, അല്ലാത്തപക്ഷം നടപടി നേരിടുക എന്ന നയം വിജയിച്ചതായും ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം നിരവധി നക്‌സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യധാരയിൽ ചേർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ക്കെതിരെ വിവിധ ഓപ്പറേഷനുകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഘട ഉപേക്ഷിച്ച് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് കേന്ദ്രം പുനരധിവാസത്തിന് അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ഭാഗമായാണ് മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവുവും സംഘവും കീഴടങ്ങിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ALSO READ: 'കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതാകും, ദീർഘകാല പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനം പാഴാക്കി'; സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പൊട്ടിത്തെറി, നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വനിത നേതാവ്

ആയുധങ്ങൾ വച്ച് കീഴടങ്ങുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇയാള്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. കീഴടങ്ങലിന് ല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവുവിന് ഛത്തീസ്‌ഗഢിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പലയിടത്തുമുള്ള മാവോയിസ്‌റ്റ് കേഡറുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും കടുത്ത പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്ത് നിന്നും പൂർണമായും മാവോയിസം തുടച്ചുനീക്കും എന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് ഈ കീഴടങ്ങലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചത്.

