പാർഥ് പവാർ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമി ഇടപാടിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്; കടുത്ത നടപടിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
പാർഥ് പവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി ഇടപാടിൽ നടന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉത്തരവിട്ടു. മഹായുതി സർക്കാർ സുതാര്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു.
Published : November 6, 2025 at 8:55 PM IST
പൂനെ: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിൻ്റെ മകൻ പാർഥ് പവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി ഇടപാടിൽ നടന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. സംഭവത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് വകുപ്പിൽ നിന്നും പൂർണ വിവരങ്ങൾ തേടിയെന്ന് ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഭൂമി ഇടപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം വിശദമായി അഭിപ്രായം പറയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കും. മഹായുതി സർക്കാർ സുതാര്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അന്വേഷണവും പൊഴുതടച്ചുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സന്ദർശനം
മറാത്ത്വാഡയിലേക്കുള്ള ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിച്ച് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. 'അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിയിരുന്നില്ല. കർഷക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം മുഖം തിരിച്ചു. എന്നാലിപ്പോൾ ഭരണകക്ഷിയുടെ പരാജയങ്ങൾ കാരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി' എന്ന് ഫഡ്നാവിസ് വിമർശിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മനസിൽ വച്ച് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പര്യടനം. സർക്കാരിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് കർഷകരിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. സമ്മേളനങ്ങളിൽ പോലും ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ കർഷകർക്കുള്ള പാക്കേജിൽ നിന്നുള്ള പണം ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്തെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ആർബിഐ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം അറുന്നൂര് കോടി രൂപ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്' ഒരു ചെറിയ പടക്കം
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണം ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നുവോ എന്ന സംശയവും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുൻപോട്ട് വച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്' ഒരു ചെറിയ പടക്കം മാത്രമാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം തകർക്കാൻ വിദേശ ശക്തികളുടെ അജണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം മുൻപോട്ടുവച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
