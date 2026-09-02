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അമ്മയല്ലാതെ മറ്റാര്! മക്കളുടെ പഠനത്തിനായി നഗ്നപാദയായി ഓടി; മാരത്തോണിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ആ അമ്മ ഓടിയത് മെഡലിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, മക്കളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു! നൊമ്പരമുണർത്തുന്ന ഒരു വിജയഗാഥ

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നഗ്നപാദയായി ഓടി ഒരു മാരത്തോണ്‍ മത്സരത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് 47-കാരിയായ രമാബായി രണ്‍വീര്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 10:36 AM IST

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മുംബൈ: അമ്മമനസ്സ് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. മക്കളുടെ നല്ല ഭാവിക്കായി ഏത് പ്രതിസന്ധിയോടും പൊരുതാന്‍ ആ മനസ്സ് മടിക്കില്ല. വറുതിയുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും വഴിയിലും മക്കളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ചിറകുനല്‍കാന്‍ പോരാടുന്ന അത്തരമൊരു അമ്മയുടെ കഥയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബീഡില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത്. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവിനായി സാരിയുടുത്ത്, നഗ്നപാദയായി ഓടി ഒരു മാരത്തോണ്‍ മത്സരത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് 47-കാരിയായ രമാബായി രണ്‍വീര്‍.

മക്കളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കൂട്ടായി ഒരു മാരത്തോണ്‍ ഓട്ടം

നഗ്നപാദയായി ഓടി ഒരു മാരത്തോണ്‍ മത്സരത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് 47-കാരിയായ രമാബായി രണ്‍വീര്‍ (ETV Bharat)

ഭാരതീയ ശിക്ഷണ്‍ പ്രസാരക് മണ്ഡല്‍ അംബാജോഗായിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച 'അമൃത് ദൗഡ്' മാരത്തോണ്‍ മത്സരത്തിലാണ് രമാബായി ഈ അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. യുവതലമുറയിലെ ഓട്ടക്കാരോട് മത്സരിച്ച്, വിലകൂടിയ സ്പോർട്‌സ്‌ ഷൂസുകളോ പ്രത്യേക പരിശീലനമോ ഇല്ലാതെ, വെറും ഇച്ഛാശക്തിയുടെ കരുത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഈ 47-കാരി വിജയതീരമണിഞ്ഞത്. മത്സരത്തില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ രമാബായിക്ക് 3,000 രൂപ പാരിതോഷികമായി ലഭിച്ചു.

അംബാജോഗായിയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ചൗക്കില്‍ നിന്ന് ഭാഗ്യനഗര്‍ ചൗക്ക് വരെയുള്ള പാതയില്‍ ജനങ്ങള്‍ ആർത്തുവിളിക്കവെയാണ് സാരിയുടെ തലപ്പുറുപ്പിച്ച് ഉടുത്ത് ഈ അമ്മ ഒന്നാമതായി ഓടിയെത്തിയത്.

വിധിക്ക് മുന്നില്‍ തോൽക്കാത്ത പോരാട്ടം

ഹിംഗോളി ജില്ലയിലെ കളമനൂരി താലൂക്കിലെ പോത്ര ഗ്രാമക്കാരിയായ രമാബായിയുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധികള്‍ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഒരു അപകടത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് മരണപ്പെട്ടതോടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവന്‍ അവരുടെ ചുമലിലായി. കൂലിവേല ചെയ്താണ് അവര്‍ രണ്ട് പെണ്‍മക്കളെ വളർത്തിയത്. എന്നാല്‍ അതില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ജീവിക്കാന്‍ തികയാതെ വന്നതോടെ അംബാജോഗായിയിലേക്ക് മാറി, വീടുകളില്‍ പാചകവേല ചെയ്താണ് അവര്‍ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

മക്കളുടെ പഠനത്തിന് വലിയൊരു തുക ആവശ്യമായി വന്നപ്പോഴാണ് സമ്മാനത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ട് രമാബായി മാരത്തോണില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മൂത്ത മകൾ നാന്ദേഡില്‍ ബി.സി.എസ് ബിരുദ പഠനം നടത്തുന്നു. ഇളയ മകൾ അംബാജോഗായിയിലെ ജ്ഞാനദീപ് പൊലീസ് അക്കാദമിയില്‍ പൊലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ്‌ പരിശീലനത്തിലാണ്.

രണ്ടുപേരുടെയും പഠനത്തിനായി 20,000 രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനായുള്ള തുക കണ്ടെത്താന്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ മാരത്തോണ്‍ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. "മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ഞാന്‍ നേരിടും, ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല," വിജയിയായ ശേഷം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ രമാബായി പറഞ്ഞു.

"മത്സരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വഴിയിലെ ചെളിയും വെള്ളവും കാരണം അത് ഇടയ്ക്കിടെ ഊരിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി. അതെന്നെ സാവധാനത്തിലാക്കി. എനിക്ക് അവിടെ തോൽക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചെരുപ്പുകൾ കൈയിലെടുത്ത് നഗ്നപാദയായി ഓടാൻ തുടങ്ങി.

എനിക്ക് ചുറ്റും ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടുകളും വിലകൂടിയ സ്പോർട്സ് ഷൂസുകളും ധരിച്ച എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ,എൻ്റെ മക്കളും അവരുടെ പഠനവും. ഓടുമ്പോൾ കാലിൽ കല്ലുകൾ തറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഭാവി മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്.

എനിക്ക് 3000ത്തിന് പകരം 5000 രൂപ നല്‍കി. ഈ സമ്മാനത്തുക വലിയൊരു തുകയല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനും അവരുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. അവർക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഏതറ്റം വരെയും ഓടാൻ തയ്യാറാണ്." അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഹൃദയം തൊട്ട് നാട്; ലതാ ഭഗവാന്‍ കരെയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍

രമാബായിയുടെ ഈ വിജയത്തിന് മുന്നില്‍ കൈയടികളോടെയാണ് നാട് ഒന്നടങ്കം നന്ദി അറിയിച്ചത്. സംഘാടകനായ കിരണ്‍ കേദാര്‍ക്കര്‍ അവരെ ആദരിച്ചു. ഈ സംഭവം 2013-ല്‍ ബാരാമതി മാരത്തോണില്‍ ഭര്‍ത്താവിൻ്റെ ചികിത്സാച്ചെലവിനായി നഗ്നപാദയായി ഓടി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ 66-കാരി ലതാഭായി കരെയുടെ ഓര്‍മ്മകളെ ഉണർത്തുന്നതാണ്. നവവാരി സാരിയുടുത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്ന് വര്‍ഷം മാരത്തോണ്‍ ജയിച്ച ലതാഭായിയുടെ ജീവിതം പിന്നീട് 'ലതാ ഭഗവാന്‍ കരെ' എന്ന പേരില്‍ സിനിമയാവുകയും 2020-ല്‍ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ലതാഭായിക്ക് ശേഷം, സ്നേഹത്തിനും അതിജീവനത്തിനും അതിരുകളില്ലെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് രമാബായി. കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ വറുതിയിലും മക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് തണലൊരുക്കുന്ന ഇത്തരം അമ്മമാരാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രചോദനം.

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TAGGED:

RAMABAI RANVEER
AMRIT DAUD MARATHON
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