തടവുകാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല; തേനി ജയിൽ ചാട്ടത്തില് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസര്ക്ക് സസ്പെൻഷന്
എൻ നാഗേശ്വരനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ടവുകാരെയും ജീവനക്കാരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ലെന്ന് കാരണത്താലാണ് നടപടി.
Published : October 31, 2026 at 3:06 PM IST
ചെന്നൈ: തേനി ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് 17 തടവുകാർ ചാടിപോയ സംഭവത്തിൽ ജയിൽ സുപ്രണ്ടിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസറായ എൻ. നാഗേശ്വരനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അടുത്ത ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ സസ്പെൻഷൻ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തടവുകാരെയും ജീവനക്കാരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് നടപടി.
തേനി ജില്ലയിലെ ആണ്ടിപ്പട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള തെക്കംപെട്ടി ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന്, 26-ാം തീയതി രാത്രിയാണ് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച ശേഷമാണ് 17 തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ സതേൺ സോൺ പൊലീസ് ഐജി വിജയേന്ദ്ര ബിദാരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 20-ലധികം പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തുടർന്ന് തേനി, മധുര, ശിവഗംഗ, വിരുദുനഗർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി. തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആൻ്റി-നക്സൽ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു. തെക്കംപെട്ടി ജയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട 17 തടവുകാരെയും 40 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
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അതേസമയം ജയിൽ നിരീക്ഷണം, ഉത്തരവാദിത്തം, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, മധുര സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ആർ. കൃഷ്ണരാജിനെ സേലം സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായി സ്ഥലംമാറ്റി. ജയിലുകളിലെ സുരക്ഷയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും യാതൊരു വീഴ്ചയും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ജയിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൂർണ ശ്രദ്ധയോടും ജാഗ്രതയോടെയും തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കണം. ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തടവുകാർ ചാടിപോയ സംഭവത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ കൊടും കുറ്റവാളി ലിംഗ പ്രസാദാണെന്ന് പൊലീസ് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് ലിംഗ പ്രസാദ് ആണെന്നും പിന്നീട് മറ്റ് തടവുകാരും ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരുകയായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ജയിലുകളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന സുരക്ഷ ആവശ്യമുള്ള ചില തടവുകാരെ മറ്റ് ജയിലുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികളും ജയിൽ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ജയിൽ ചാട്ടത്തെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയും ജയിൽ സുരക്ഷയും പൂർണമായും ത തകർന്നുവെന്ന് ഡിഎംകെ, ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപണം.
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