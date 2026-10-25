"വരൾച്ച മൂലം വിളനാശം 80 ശതമാനമായത് ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നു; കേന്ദ്രം ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് ജി പരമേശ്വര
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യ ശേഖരമുണ്ടെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ ഉത്പാദനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലും ഉചിതമായ നടപടികളും ആവശ്യമാണെന്ന് പരമേശ്വര പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 5:17 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയെ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിളനാശം 80 ശതമാനം വരെ ഉയർന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വര. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യ ശേഖരമുണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഉത്പാദനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലും ഉചിതമായ നടപടികളും ആവശ്യമാണെന്ന് പരമേശ്വര പറഞ്ഞു.
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവുകൾ ഇതിനകം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പരമേശ്വര അറിയിച്ചു. ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാർ വഴി കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും.
"ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനം വിളകളും നശിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. ഭക്ഷ്യ ലഭ്യതയിൽ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഉത്പാദനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താഴെയായാലോ, തീർച്ചയായും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും" ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രമം
വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിനായി ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചുവെന്നും പക്ഷേ ഇതുവരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജി. പരമേശ്വര പറഞ്ഞു. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളോടും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരോടും പാർട്ടി വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് വരൾച്ചയുടെ ദുരിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകാനും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിത്ഥിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തങ്ങളുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റണമെന്നും പരമേശ്വര പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1,250 കോടി രൂപ ദുരിതാശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട് മനസിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധി (NDRF) പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.
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കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ആരോപണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ആത്യന്തികമായി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരുന്നത് കർഷകരാണന്ന് പരമേശ്വര പ്രതികരിച്ചു. നിലവിൽ കർണാടകയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ ലഭ്യത വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും.
രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസിന് ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അത് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹൈക്കമാൻഡുമായി കൂടിയാലോചിച്ചിരിക്കാമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പരമേശ്വര പറഞ്ഞു. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത് കൂടുതൽ ഉചിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കമ്മിറ്റി ഒരു ബദൽ ശക്തി കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നുവരുമെന്ന ആശങ്കകളെ അദ്ദേഹം പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
"കമ്മിറ്റി മറ്റൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തർക്കവുമില്ല. അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി മാത്രമാണിത്. ദൈനംദിന ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റി ഇടപെടില്ല. പ്രധാന നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും ആലോചിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശുപാർശകൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പങ്ക്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന് വിവാദത്തിലെ പ്രതികരണം
സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നതിനെ പരമേശ്വര 'നിർഭാഗ്യകരം'എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പൊതു സംസാരം ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിന്നാൽ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത വികസന സംരംഭങ്ങളും പിന്നിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അപകീർത്തികരമായ വീഡിയോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് നേടിയ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പരമേശ്വര.
അപകീർത്തികരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ സൂത്രധാരന്മാരെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ചിലരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പൊലീസ് ഏതാനും പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പരമേശ്വര പറഞ്ഞു.
സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വിവാദത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, സർക്കാരിൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെയും പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തുമെന്ന ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്ത്, കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള അടിയന്തര ഇടപെടൽ അനാവശ്യമാണെന്ന് പരമേശ്വര പറഞ്ഞു.
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