Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

ഡൽഹിയിലെ കനത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞ്: യാത്രക്കാരെ വലച്ച് സർവിസ് റദ്ദാക്കൽ, ബദർ മാർഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് റെയിൽവെ

ട്രെയിനുകള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്‌ത സമയത്തേക്കാള്‍ ഒരുപാട് വൈകുന്നതും, റദ്ദാക്കുന്നതും യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു. റദ്ദാക്കിയ സർവിസുകൾക്ക് പകരം ഓപ്ഷണൽ ട്രെയിനുകൾ സർവിസ് നടത്തുന്നുവെന്ന് റെയിൽവെ.

INDIAN RAILWAY DELHI CLIMATE UPDATE FOG KERALA TO DELHI TRAIN UPDATES
A man carries his bicycle as he crosses the railway tracks covered in dense smog, in New Delhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഡല്‍ഹിയെ ശൈത്യകാല പുകമഞ്ഞ് മൂടിയതോടെ നൂറിലധികം ട്രെയിന്‍ സര്‍വിസുകള്‍ തടസപ്പെട്ടു. തടസമില്ലാതെ ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ നടത്തുമെന്ന റെയിൽവെയുടെ ഉറപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിസന്ധി. നൂറിലധികം ട്രെയിനുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തതിൽ നിന്നും ആറ് മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്.

കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ചില ട്രെയിനുകള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്‌ത സമയത്തേക്കാള്‍ ഒരുപാട് വൈകിയാണ് ഓടുന്നതെന്ന് നോർത്ത് റെയിൽവെയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മാനിച്ച് ജാഗ്രതയോടെയാണ് ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ മൂടല്‍ മഞ്ഞ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വൈകാനും റദ്ദാക്കാനും കാരണമാകുന്നു'' - നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽ‌വെ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ ശശി കിരൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

INDIAN RAILWAY DELHI CLIMATE UPDATE FOG KERALA TO DELHI TRAIN UPDATES
Passengers wait at a railway platform shrouded in dense fog during a cold winter morning, affecting visibility, in Prayagraj (IANS)

ശൈത്യകാലത്ത് മൂടല്‍ മഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി റെയിൽവേ എല്ലാ വർഷവും പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കാറുണ്ട്. സിംഗിൾ റേക്ക് ട്രെയിനുകൾ പിൻവലിച്ച് അതേ റൂട്ടിൽ ബദൽ സർവിസ് ക്രമീകരിക്കുകാറുണ്ട്. കൂടാതെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ റദ്ദാക്കിയ സർവിസുകൾക്ക് പകരം ഓപ്ഷണൽ ട്രെയിനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌ത സമയത്തിൽ നിന്ന് 15-17 മണിക്കൂർ വൈകി ട്രെയിനുകള്‍ ഓടേണ്ട സ്ഥിതി വരുമ്പോള്‍ ആ ട്രിപ്പ് റദ്ദാക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും റെയിവെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർവീസുകൾ അഥവാ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കും. ഇത് കാലതാമസം നിയന്ത്രിക്കാനും മൊത്തത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

INDIAN RAILWAY DELHI CLIMATE UPDATE FOG KERALA TO DELHI TRAIN UPDATES
People cross a railway track in dense fog on a cold winter morning, in Prayagraj (ANI)

കൂടാതെ ഫോഗ് സേഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ട്രാക്ക് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ പട്രോളിങ് കർശനമാക്കുന്നത്.

യാത്രക്കാരെ വലച്ച് ട്രെയിൽ റദ്ദാക്കൽ

എല്ലാ വർഷവും മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം ട്രെയിൻ വൈകുന്നത് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി നിവാസിയായ ഗഫർ അലി പറയുന്നു. ''എല്ലാ വർഷവും മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം ട്രെയിൻ വൈകുന്നതിൻ്റെ ആഘാതം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള യാത്രക്കാർ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് റെയിൽവേ അതോറിറ്റി ശക്തമായ ഒരു പദ്ധതി തയാറാക്കണം'' - ഗഫർ അലി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മൂടൽമഞ്ഞ് സുരക്ഷാ ഉപകരണം

മൂടൽമഞ്ഞ് ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് ജിപിഎസ് അധിഷ്‌ഠിത മൂടൽമഞ്ഞ് സുരക്ഷാ ഉപകരണം (എഫ്എസ്‌ഡി) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിഗ്നലുകൾ, ലെവൽ ക്രോസിങ് ഗേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളുടെ ദൂരം അറിയാൻ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു.

മൂടൽമഞ്ഞിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോക്കോ പൈലറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജിപിഎസ് അധിഷ്‌ഠിത നാവിഗേഷൻ ഉപകരണമാണിത്. സിഗ്നൽ, ലെവൽ ക്രോസിങ് ഗേറ്റ് (ആളുള്ളതും ആളില്ലാത്തതും), സ്ഥിരമായ വേഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ന്യൂട്രൽ സെക്ഷനുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥിര ലാൻഡ്‌മാർക്കുകളുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ഇത് ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് ഓൺ-ബോർഡ് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ (ഡിസ്‌പ്ലേ, വോയ്‌സ് ഗൈഡൻസ്) നൽകുന്നു.

അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുടെ സൂചനകൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ക്രമത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ 500 മീറ്ററോളം ഒരു വോയ്‌സ് സന്ദേശവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റെട്രോ-റിഫ്ലെക്റ്റീവ് സിഗ്മ ബോർഡുകൾ മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ദൃശ്യപരത കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ള സിഗ്നലിനെക്കുറിച്ച് ക്രൂവിനെ അറിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലോക്‌സഭയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഈ വർഷം മാർച്ച് വരെ ഏകദേശം 25,939 എഫ്‌എസ്‌ഡികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റെയിൽവെ സമയനിഷ്‌ഠ

ട്രെയിനുകളുടെ സമയനിഷ്‌ഠ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് റെയിൽവേ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഷണൽ, സോണൽ, റെയിൽവേ ബോർഡ് തലങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ ഓട്ടം കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കൽ, വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി റോളിങ് ബ്ലോക്ക് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തൽ, ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകാര്യ തടസങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ടൈംടേബിൾ തയാറാക്കല്‍ എന്നിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

മൂടൽമഞ്ഞുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദൃശ്യപരത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റുകളില്‍ ശരിയായി പെയിൻ്റ് ചെയ്യുകയോ മഞ്ഞയും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള തിളക്കമുള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സിഗ്നൽ സൈറ്റിങ് ബോർഡുകൾ, വിസിൽ ബോർഡുകൾ, ഫോഗ് സിഗ്നൽ പോസ്റ്റുകൾ, തിരക്കേറിയതും ദുർബലവുമായ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഗേറ്റുകൾ എന്നിവയിലും പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ

മികച്ച ദൃശ്യപരതയ്ക്കായി ലൈം-മാർക്കിങ് കീ ട്രാക്ക് ലൊക്കേഷനുകളുടെ മതിയായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി റെയിൽവെ തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിൻ കോച്ചുകളിൽ എല്‍ഇഡി അധിഷ്‌ഠിത ഫ്ലാഷർ ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, സ്ഥിരമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ റെട്രോ-റിഫ്ലെക്റ്റീവ് സ്റ്റോപ്പ് ബോർഡുകൾ, മറ്റ് ദൃശ്യപരത വർധിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്നിവ മൂടൽമഞ്ഞ് സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ തീവ്രത വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഫോഗ് സിഗ്നൽമാൻമാരെ വിന്യസിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഉചിതമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ദൃശ്യപരത പരിശോധനാ വസ്‌തു ക്കൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read:വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി, സ്‌കൂള്‍ അടച്ചിട്ടു; തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പുകമഞ്ഞ്

TAGGED:

INDIAN RAILWAY
DELHI CLIMATE UPDATE
FOG
KERALA TO DELHI TRAIN UPDATES
DENSE FOG DISRUPTS OVER 100 TRAIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.