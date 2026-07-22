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മഴക്കാലത്ത് ബിഹാറില്‍ ഡെങ്കി, മലേറിയ വെല്ലുവിളികള്‍ കൂടുന്നു. പാമ്പുകടിയേല്‍ക്കുന്നതും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സീസണൽ, പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കൊതുകുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
പിടികൂടിയ പാമ്പുകള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 6:06 PM IST

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പട്‌ന/മുസാഫർപൂർ/നളന്ദ: നേപ്പാളിലും ബിഹാറിലും തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ നിരവധി ജില്ലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും വെള്ളക്കെട്ടിനും കാരണമായി. സംസ്ഥാനത്ത് സീസണൽ, പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം കൊതുകുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം വയലുകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് പാമ്പുകടിയേല്‍ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

Also Read; മഴക്കാല പ്രത്യേക പതിപ്പ്; മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് കൂടുതലായി അസുഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നു? ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിശദീകരണം

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനൊപ്പം പാമ്പുകടി സാധ്യതയും: മഴക്കാലത്തും വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്തും പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയുന്നതിനാൽ പാമ്പുകടിയേല്‍ക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ,ബിഹാറിലെ ബെട്ടിയ ജില്ലയിലെ യോഗപട്ടി ബ്ലോക്കിലെ സിസ്വ ബൈരാഗി പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ബർവ സാനി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് 20 മുതൽ 25 വരെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരേസമയം പുറത്തുവന്നു. ഒരേസമയം ഇത്രയധികം പാമ്പുകളെ കണ്ട് കുടുംബം ഞെട്ടിപ്പോയി, ഈ കാഴ്‌ച കാണാൻ അയൽക്കാർ പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ, വനംവകുപ്പ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയി.

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"മഴക്കാലത്ത് പാമ്പുകൾ പുറത്തുവരുന്നു; 20–25 വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്." "വീട്ടിലേക്കോ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ കടന്ന് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ചില മൂർഖൻ പാമ്പിന്‍റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന്." – വീട്ടുടമസ്ഥനായ ജോഖൻ യാദവ് പറഞ്ഞു.

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
പിടികൂടിയ പാമ്പുകള്‍ (ETV Bharat)

ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആറു മരണങ്ങൾ: ബിഹാറിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ജൂലൈ നാലു മുതൽ ജൂലൈ ആറു വരെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ മാത്രം പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ചു. ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ ദിവസേന പാമ്പുകടിയേറ്റവർ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഗയയിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം 350 ലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
പിടികൂടിയ പാമ്പുകള്‍ (ETV Bharat)

2025 ൽ പാമ്പുകടിയേറ്റു 250 മരണങ്ങൾ: ബിഹാറിലെ സർക്കാർ വിവരങ്ങളും HMIS (ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം) റിപ്പോർട്ടുകളും അനുസരിച്ച്, 2025 ൽ 4,000 ത്തിലധികം പാമ്പുകടിയേറ്റ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതിന്‍റെ ഫലമായി 250 പേർ മരിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് ബിഹാറിലെ കോസി മേഖലയിലും വടക്കൻ ബിഹാറിലും നിന്നാണ്.

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
പിടികൂടിയ പാമ്പുകള്‍ (ETV Bharat)

2023 നും 2024 നും ഇടയിൽ 934 മരണങ്ങൾ: 2023 ഏപ്രിലിനും 2024 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ, 934 മരണങ്ങൾ പാമ്പുകടിയേറ്റാണ് സംഭവിച്ചത്, അതേസമയം ഏകദേശം 18,000 രോഗികൾ പാമ്പുകടിയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി ചികിത്സ തേടി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാമ്പുകടിയേറ്റ മരണങ്ങളിൽ 70 ശതമാനവും ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്.

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
പിടികൂടിയ പാമ്പ് (ETV Bharat)

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?: ലോകമെമ്പാടും പ്രതിവർഷം 100,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം നാല്‍പ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിക്കുന്നു, ഇതിൽ 50,000 മുതൽ 60,000 വരെ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

മഴക്കാലത്ത് പാമ്പുകളുടെ ശല്യം - ജാഗ്രത പാലിക്കുക: മുസാഫർപൂരിലെ സിവിൽ സർജൻ ഡോ. സുധീർ പറയുന്നത്, ബിഹാറിലെ മഴക്കാലത്ത് മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങൾ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നാണ്... ...വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. തൽഫലമായി, വിഷപ്പാമ്പുകൾ വരണ്ട മണ്ണ് തേടി വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, ഇത് പാമ്പുകടിയേല്‍ക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്നത്.

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

പരമ്പരാഗത ബാധയിറക്കൽ/ആചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക:

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളും, ഫൂങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാധയിറക്കൽ പോലുള്ളവ ഒഴിവാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ, സമയം പാഴാക്കുന്നതിനുപകരം രോഗിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതുമായ നടപടിയെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറയുന്നു.

"പാമ്പുകടിയേറ്റ കേസുകളിൽ, ആളുകൾ പലപ്പോഴും ആചാരങ്ങളോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോ അവലംബിക്കുന്നു, ഇത് ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുകയും രോഗിയുടെ ജീവന് അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ആരെയെങ്കിലും പാമ്പ് കടിച്ചാൽ, അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം." – ഡോ. സുധീർ കുമാർ, സിവിൽ സർജൻ, മുസാഫർപൂർ പറയുന്നു.

സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും:

പാമ്പുകടിയേറ്റ ഒരാൾ 30 മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയത്ത് ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു ഡോക്‌ടറെ സമീപിച്ചാൽ, 99 ശതമാനം രോഗികളെയും എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോ. സുധീർ കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ആളുകൾ പലപ്പോഴും ആചാരങ്ങൾക്കോ ​​പാമ്പിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനോ സമയം പാഴാക്കുന്നു, ഇത് അവരുടെ അവസ്ഥ വഷളാക്കുന്നു.

മഴക്കാലത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു:

വിദഗ്‌ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മൺസൂൺ മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വന്യജീവികളുടെയും പ്രവർത്തന രീതികളെ മാറ്റുന്നു. ബിഹാറിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മഴക്കാലത്തും വരണ്ട ഇടങ്ങളില്‍ അഭയം തേടുമ്പോൾ അടുക്കളകളിലോ കിടപ്പുമുറികളിലോ പാമ്പുകളെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്.

ജാഗ്രത! മഴക്കാലത്ത് രോഗസാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു:

അതേസമയം, മഴക്കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈർപ്പം, വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കൽ എന്നിവ കാരണം പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കുൻഗുനിയ എന്നിവയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണിക്കിടയിൽ, ബിഹാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഫോഗിംഗ്, പരിശോധന, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, നിലവിൽ 318 ഫോഗിംഗ് മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും NS1, IgM ELISA പരിശോധനാ കിറ്റുകളുടെ മതിയായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിലെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളുടെ നിരീക്ഷണം: സെൻസിറ്റീവ് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളിൽ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം നിലനിർത്താൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജൂലൈയെ 'ഡെങ്കി വിരുദ്ധ മാസം' ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു; കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനം തടയാൻ വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് തടയാൻ ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

SNAKE BITE CASES IN MONSOON MONSOON FEVER DENGUE MALARIA karkkadakam
അടിയന്തര സേവനത്തിന് തയാറായ ആംബുലന്‍സുകള്‍ (ETV Bharat)

"ഡെങ്കിപ്പനി വാർഡിൽ ഡോക്‌ടർമാരെയും മെഡിക്കൽ അറ്റൻഡന്‍റുകളെയും 24 മണിക്കൂറും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗികളെ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ അവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉടനടി ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ വർഷവും മഴക്കാലത്ത് സാധ്യമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട്, രോഗികൾക്ക് ഒരു അസൗകര്യവും നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആശുപത്രി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു." - ഡോ. രാജീവ് കുമാർ സിംഗ്, സൂപ്രണ്ട്, പിഎംസിഎച്ച്, പട്‌ന പറയുന്നു.

വെള്ളക്കെട്ട് മൂലമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുള്ള സാധ്യത:

ബിഹാറിലെ മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളോടും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളോടും (പിഎച്ച്സി) തയ്യാറെടുപ്പ് നിലനിർത്താൻ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാമ്പ് വിഷ വിരുദ്ധ കുത്തിവയ്പ്പുകളും അവശ്യ മരുന്നുകളും സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപകടകരമായ രോഗങ്ങളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യാപനം:

മഴക്കാലത്ത് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു. ഡെങ്കി, മലേറിയ, ചിക്കുൻഗുനിയ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആശുപത്രികളിൽ മതിയായ മരുന്നുകളുടെ കരുതലുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനും രോഗികൾക്ക് ഉടനടി ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഡോക്‌ടർമാർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മുസാഫർപൂരിൽ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളുടെ വർദ്ധനവ്:

ഇതുവരെ മുസാഫർപൂരിൽ 14 ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫോഗിംഗ്, ലാർവ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡെങ്കി, മലേറിയ രോഗികൾക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് രണ്ട് കിടക്കകൾ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഉടനടി ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി സദർ ആശുപത്രിയിലും ശ്രീകൃഷ്‌ണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രത്യേക കിടക്ക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികൾ, നവജാതശിശുക്കൾ, പ്രായമായവർ എന്നിവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ളവർ:

മഴക്കാലത്ത് സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ, നവജാത ശിശുക്കൾ, പ്രായമായവർ എന്നിവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്നതെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറയുന്നു. താപനിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ജലദോഷം, ചുമ, വൈറൽ പനി, ശ്വസന പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കേസുകളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ സീസണിൽ പ്രായമായവർക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്.

അതിനാൽ, മഴയിലോ കഠിനമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിലോ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ ഉപദേശിക്കുന്നു. വെള്ളക്കെട്ട് കൊതുകുകളുടെ ശല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു: തുടർച്ചയായ മഴ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായി, ഇത് കൊതുകുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു. വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും കൂളറുകൾ, പൂച്ചട്ടികൾ, പഴയ ടയറുകൾ, തകർന്ന പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ പതിവായി വൃത്തിയാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ദ്ധർ ആളുകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ കൊതുക് വലകൾ ഉപയോഗിക്കാനും കുട്ടികളെ മുഴുവൻ കൈ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാനും അവർ ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"മഴക്കാലത്ത് ആളുകൾ വീടുകളിലും പരിസരത്തും ശുചിത്വം പാലിക്കണം. കൂളറുകൾ, പൂച്ചട്ടികൾ, പഴയ ടയറുകൾ, തകർന്ന പാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കൊതുകുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ, മുഴു കൈ വസ്ത്രം ധരിക്കുക, കൊതുക് വലകൾ ഉപയോഗിക്കുക, പനി വന്നാൽ സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തുക." – മുസാഫർപൂരിലെ സിവിൽ സർജൻ ഡോ. സുധീർ കുമാർ പറയുന്നു.

മഴക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു:

മഴക്കാലം പകർച്ചവ്യാധികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, റോഡ് അപകട സാധ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറയുന്നു. വഴുക്കലുള്ള റോഡുകളും കുറഞ്ഞ ദൃശ്യപരതയും കാരണം ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാനും അമിതവേഗത ഒഴിവാക്കാനും ഡോക്‌ടർമാർ ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"അടുത്തിടെ, ഒരു രാത്രിയിൽ, റോഡപകടങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ 10–12 രോഗികൾ നളന്ദ സദർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ശരിയായ ചികിത്സ നേടി. മഴക്കാലത്ത് അമിതവേഗതയിൽ വാഹനമോടിക്കരുതെന്നും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്നും യുവാക്കളോടും വാഹനമോടിക്കുന്നവരോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു." – ഡോ. രഞ്ജൻ, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്, മോഡൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ബിഹാർ ഷെരീഫ്, നളന്ദ പറയുന്നു.

ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും:

കടുത്ത പനി, ശരീരവേദന, പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയൽ, നിരന്തരമായ ബലഹീനത, അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പുകടി എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോ അവലംബിക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പകരം, പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കണം. കൂടാതെ, പുതിയ ഭക്ഷണവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങളും കഴിക്കുക, പഴകിയ ഭക്ഷണവും മലിനമായ വെള്ളവും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. ബോധവൽക്കരണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം: നളന്ദയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ, ഡോക്‌ടർമാർ, അവശ്യവസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോഗിംഗ് ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ആശുപത്രി തയ്യാറെടുപ്പ് പോലെ തന്നെ പൊതുജന ജാഗ്രതയും നിർണായകമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ദ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സമയബന്ധിതമായ പരിശോധന, ശുചിത്വം പാലിക്കൽ, കൊതുകുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം, അന്ധവിശ്വാസം ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ മഴക്കാലത്ത് രോഗസാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും.

"ഒരു പ്രതിരോധ നടപടി എന്ന നിലയിൽ, നളന്ദയിൽ ഫോഗിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സീസണൽ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ അവശ്യ മരുന്നുകളുടെയും മതിയായ സ്റ്റോക്കുകൾ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധർക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ സ്ഥാപിത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ നൽകുന്നു." — ഡോ. രാജീവ് രഞ്ജൻ, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്, മോഡൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ബീഹാർ ഷെരീഫ്, നളന്ദ പറയുന്നു.

TAGGED:

SNAKE BITE CASES IN MONSOON
MONSOON FEVER
DENGUE MALARIA
KARKKADAKAM
MONSOON CAMPAIGN

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