യന്ത്ര നിര്‍മ്മിത പാദരക്ഷകളുടെ വെല്ലുവിളിക്കിടയിലും ഒളിമങ്ങാതെ കരവിരുതില്‍ വിരിയുന്ന ജയ്‌പൂര്‍ പാദരക്ഷകള്‍

മൊജാരിസ്, നാഗ്ര ജുട്ടിസ് തുടങ്ങി തലമുറകളുടെ പ്രിയം പേറുന്ന വിവിധയിനം പാദരക്ഷകള്‍ ജയ്‌പൂരിലെ രാംഗഞ്ചിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇന്നും വ്യാപകമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.

ജയ്‌പൂര്‍: ഒരുകാലത്ത് പിങ്ക് നഗത്തിന്‍റെ പെരുമ പേറിയിരുന്ന ജയ്‌പൂര്‍ പാദരക്ഷകള്‍ ഇന്ന് യന്ത്രനിര്‍മ്മിത പാദരക്ഷകളില്‍ നിന്ന് വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഈ പാദരക്ഷകള്‍ക്ക് ഇന്നും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.

ജയ്‌പൂരിലെ രാംഗഞ്ചിലും പരിസരപ്രദേശത്തുമുള്ള ചെരുപ്പുകുത്തികള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലീം വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവര്‍ ഇന്നു ഏറെ പ്രിയതരമായ മൊജാരിസ്, നാഗ്രാ ജുട്ടിസ് പോലുള്ള പാദരക്ഷകള്‍ വ്യാപകമായി ഒരുക്കുന്നു.

അമീറിലെ കച്‌വാഹ വംശത്തിലെ മിര്‍സ രാജ ജയസിങിന്‍റെ കാലത്താണ് ജയ്‌പൂരിലേക്ക് ഈ തുകല്‍ കരകൗശലക്കാരെത്തിയത്. അതായത് ഈ നഗരം പണികഴിപ്പിച്ച 1728 നവംബറില്‍. അദ്ദേഹം വിവിധ കൈവേലകളില്‍ വിദഗ്ദ്ധരായവരെ നഗരത്തിന്‍റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ താമസിപ്പിച്ചു. കരകൗശലവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

ആദ്യം പാദരക്ഷകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നവരെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിപ്പിച്ചത്. നാഗ്ര ഷൂകളും രാജസ്ഥാനി ഷൂകളും നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഇവര്‍ ബദിചൗപാറിന് സമീപം ഖാവസജി റോഡിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇവര്‍ രാംഗഞച് ചന്തക്ക് സമീപത്തേക്ക് താമസം മാറുകയും പ്രശസ്‌തമായ രഹ്‌മാനി സമൂഹമാകുകയും ചെയ്‌തു.

രാംഗഞ്ച് ബസാറിലെ പ്രശസ്‌ത ഇടങ്ങളാണ് റഹ്‌മാനിയ പെണ്‍പള്ളിക്കൂടവും റഹ്‌മാനിയ പള്ളിയും. ഇവിടെ അഞ്ഞൂറോളം മുസ്ലീം ചെരുപ്പ് നിര്‍മ്മാതാക്കളായ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ചെരുപ്പ് നിര്‍മ്മാണം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാര്‍ഗം.

മുന്നൂറ് കൊല്ലമായി തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യകൈത്തൊഴിലാണ് ഇെന്ന് ഹൈദ്‍ ഖാന്‍ എന്ന ചെരുപ്പ് കുത്തി പറയുന്നു. തന്‍റെ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചാം തലമുറയുടെയും ഉപജീവനമാര്‍ഗം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ചെരുപ്പ് നിര്‍മ്മാണം പല മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി. പണ്ടൊക്കെ കൈകൊണ്ടായിരുന്നു ഷൂവിന്‍റെ തുന്നല്‍പ്പണികള‍. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഇത് യന്ത്രങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു. തുകല്‍ ഷൂ നിര്‍മ്മാണം ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഉയര്‍ന്ന ചെലവും കുറഞ്ഞ ലാഭവുമാണ്. അത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഷൂവുകള്‍ വെല്‍വെറ്റ് കൊണ്ടും മറ്റ് വസ്‌തുക്കള്‍ കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. അതും യന്ത്ര സഹായത്തോടെ. മുമ്പൊക്കെ തുകല്‍ ഷോളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അതിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റികാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഈ തൊഴിലില്‍ തന്‍റ നാല് തലമുറ പിന്നിട്ടതായി തൗഫീഖ് അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തലമുറകളില്‍ നന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് ഈ തൊഴില്‍ കൈമാറി പോകുന്നു. തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ തൊഴിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലര്‍ ആഭരണരംഗത്തും മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുകല്‍ഷൂ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കലാകാരന്‍മാരൊന്നും ഇപ്പോഴില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൈകൊണ്ട് തുകല്‍ ഷൂ നിര്‍മ്മിക്കണമെങ്കില്‍ ഏറെ സമയം എടുക്കും. പണ്ടൊക്കെ ഷൂവിലെ ചിത്രത്തുന്നലും മറ്റ് തുന്നലും കൈകൊണ്ടാണ് നിര്‍വഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോളിത് യന്ത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുവെന്നും അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ജയ്‌പൂരില്‍ തുകല്‍ ഷൂ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതായെന്ന് മറ്റൊരു ചെരുപ്പുകുത്തി അസിം അലി വ്യക്തമാക്കി. തുന്നലിന് പകരം ഒട്ടിക്കലായി. മുമ്പൊക്കെ ജയ്‌പൂര്‍ പാദരക്ഷകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ എല്ലാ നഗരത്തിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവ ഇപ്പോള്‍ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് കട്ടിയുള്ള ശക്തമായ തുകലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ചെലവ് ഏറിയതോടെ വെല്‍വെറ്റിലേക്ക് ചുവട് മാറി. ശുദ്ധമായ തുകലില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഓര്‍ഡറുകള്‍ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്.

പരമ്പരാഗത രാജസ്ഥാനി രീതിയിലും ആധുനിക രീതിയിലും പാദരക്ഷകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തുന്നലുഖും മീനാകാരി വേലഖലുമാണ് രാംഗഞ്ചിന്‍റ പ്രത്യേകത. മുമ്പൊക്കെ ഇതെല്ലാം പൂര്‍ണമായും കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്‌തിരുന്നത്. ഇന്ന് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറും യന്ത്രങ്ങളുമാണ്. എങ്കിലും കൈകൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്നവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

