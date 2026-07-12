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ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി; യുവതിക്ക് നേരെ നഗ്നതാപ്രദര്‍ശനം, ഡെലിവറി ഏജൻ്റ് പിടിയില്‍

ശുചിമുറിയില്‍ പോകണമെന്ന വ്യാജേന ഫ്ലാറ്റില്‍ കയറി യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം

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Vijay Mallikarjun Kamath (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 2:58 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന യുവതിയുടെ ഫ്ലാറ്റില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി നഗ്നതാപ്രദര്‍ശനം നടത്തിയ ഫ്ലിപ്പ് കാര്‍ട്ട് ഡെലിവറി ഏജൻ്റ് അറസ്റ്റില്‍. വിജയ് മല്ലികാർജുൻ കാമത്ത് (22) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറാത്തി ഹള്ളി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ബെംഗളൂരുവിലെ മറാത്തഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. ഓർഡർ നൽകാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ പ്രതി, ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അപരിചിതനായതു കൊണ്ട് യുവതി ഇതിന് വിസമ്മതിക്കുകയും, അടിയന്തര സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ പുരുഷനോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

യുവതി പലതവണ വിസമ്മതിച്ചിട്ടും പ്രതി ചെരുപ്പ് പുറത്തിട്ട് ബലമായി ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി. ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം പ്രതി യുവതിക്ക് നേരെ അശ്ലീല പ്രദർശനം നടത്തുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയുമായിരുന്നു.

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ഭയാനകമായ അനുഭവം സോഷ്യല്‍ മീഡിയില്‍ പങ്ക് വച്ച് ഇര

​ഭയന്നുപോയ യുവതി സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി. ഡെലിവറി ഏജൻ്റ് മുറിയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോയതിന് പിന്നാലെ തൻ്റെ ഭയാനകമായ അനുഭവം സ്‌ത്രീ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്ക് വച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും സ്‌ത്രീ പറഞ്ഞു. ആ സംഭവം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും, അതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്നും, സ്വന്തം വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതയല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഒരാളുടെ അതിരുകൾ അവഗണിക്കാനോ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനോ ആർക്കും അവകാശമില്ല. തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. സംഭവം തന്നില്‍ ആഘാതം ഉണ്ടായെങ്കിലും അയാള്‍ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വീഡിയോ താന്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അയാള്‍ പോയെങ്കിലും ഭയന്ന് തൻ്റെ ഫോൺ ക്യാമറ ഓണാക്കി, മുൻവാതിൽ തുറന്നിട്ട് പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം തന്നെ നിന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്

യുവതിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഗൗരവമായി എടുത്ത് ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും സംഭവത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. സ്ത്രീയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മറാത്തി ഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 75, 79, 329 (2) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ശേഷമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ഡിവിഷൻ ഡിസിപി സൈദുലു അദാവത് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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