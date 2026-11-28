കടമ്പ കടക്കുമോ കേന്ദ്രം? ഡിഎംകെയുടെ 30 എംപിമാർ ഒപ്പം ചേർന്നതോടെ പാർലമെൻ്റിൽ തെളിയുന്ന പുതിയ സംഖ്യാബലം ഇതാ...
പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ വിള്ളൽ കേന്ദ്രത്തിന് കരുത്താകുന്നു.. ഡിഎംകെ പിന്തുണയ്ക്ക് പിന്നാലെ പാർലമെൻ്റിൽ തെളിയുന്ന പുതിയ സംഖ്യാബലം ഇങ്ങനെ...
Published : November 28, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 1:26 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമവാക്യങ്ങളെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം എൻഡിഎ സർക്കാരിന് എത്രത്തോളം എളുപ്പമാകും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രധാന ചർച്ച.
ഭരണഘടനയുടെ 368-ാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച്, ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാകണമെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും (ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും) ആകെ അംഗങ്ങളുടെ പകുതിയിലധികം പേരുടെ പിന്തുണയും, വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും ലഭിക്കണം.
പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലെയും സംഖ്യാബലത്തിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് നിർണായക മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ലോക്സഭയിൽ ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ 298 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് 54 വോട്ടുകളുടെ കുറവുണ്ടായതിനാൽ ബിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏഴ് മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം നവംബർ 30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ ചിത്രം പൂർണമായും മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഏപ്രിലിലെ വോട്ടെടുപ്പ് നില
543 അംഗ ലോക്സഭയിൽ ഒഴിവുകൾ നികത്താത്തതിനാൽ നിലവിലെ അംഗബലം 538 മുതൽ 540 വരെയാണ്. സഭയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 359 മുതൽ 360 വോട്ടുകൾ വരെയാണ് വേണ്ടത്. ബിജെപിയുടെ 241 അംഗങ്ങളും സഖ്യകക്ഷികളുടെ 79 അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് എൻഡിഎയ്ക്ക് നിലവിൽ 320 എംപിമാരുടെ സ്വന്തം പിന്തുണയുണ്ട്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച 20 എംപിമാരുടെയും ശിവസേന (യുബിടി) വിട്ടെത്തിയ 6 എംപിമാരുടെയും പിന്തുണയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എൻഡിഎയുടെ 320 വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം ഡിഎംകെയുടെ 22 ലോക്സഭാ എംപിമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ചേരുന്നതോടെ ബില്ലിന് അനുകൂലമായ വോട്ടുകൾ 342 ആയി ഉയരും. ഇതോടെ 360 എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് എത്താൻ സർക്കാരിന് ഇനി 18 വോട്ടുകളുടെ കുറവ് മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ, ശരദ് പവാർ വിഭാഗം എൻസിപിയുടെ 8 എംപിമാരും വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ 4 എംപിമാരും ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ വോട്ടുകൾ കൂടി ലഭിച്ചാൽ ബില്ലിന് അനുകൂലമായ ആകെ പിന്തുണ 354 ആയി ഉയരും. കൂടാതെ, വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് പത്തോ അതിലധികമോ എംപിമാർ വിട്ടുനിന്നാൽ, ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന ഭരണഘടനാ കടമ്പ എൻഡിഎ അനായാസം മറികടക്കും.
രാജ്യസഭയിലെ കണക്കുകൾ: എൻഡിഎയ്ക്ക് വഴി കൂടുതൽ എളുപ്പം
ലോക്സഭയ്ക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യസഭയിലും ഭരണമുന്നണിയായ എൻഡിഎയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം മറികടക്കാൻ ഡിഎംകെ എംപിമാരുടെ വോട്ടുകൾ എൻഡിഎയ്ക്ക് നിർണായക കരുത്താകും.
245 അംഗ രാജ്യസഭയിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ കണക്കിലെടുത്താലും, സഭയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഹാജരായി വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഏകദേശം 161 മുതൽ 164 വരെ വോട്ടുകളാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും പുറമെ നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങളും സ്വതന്ത്രരും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യസഭയിൽ നിലവിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഏകദേശം 158 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്.
കേവല ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്നെങ്കിലും, ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ സർക്കാരിന് ഏതാനും വോട്ടുകളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡിഎംകെയുടെ 8 രാജ്യസഭാ എംപിമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ എൻഡിഎയുടെ ആകെ വോട്ട് നില 166 ആയി ഉയരും. ഇതോടെ സഭയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്താൽ പോലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന കടമ്പ എൻഡിഎ അനായാസം മറികടക്കും.
ഇതിന് പുറമെ, ഒഡീഷയിലെ ബിജു ജനതാദൾ (BJD), ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ്, ശരദ് പവാർ വിഭാഗം എൻസിപി തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് കൂടി അനുകൂലമാവുകയോ അവർ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഡിസംബർ 2-ന് രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ എൻഡിഎയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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