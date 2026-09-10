ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി; ലോക നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ഭാരതീയ ആതിഥേയത്വം; ലീല പാലസിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ
Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability എന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2026ലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
By ANI
Published : September 10, 2026 at 4:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന 18-ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കായി ദേശീയ തലസ്ഥാനം വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര നേതാക്കളെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ ആഡംബര ഹോട്ടലായ ദി ലീല പാലസ്, പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുതൽ സ്വീകരണ ചടങ്ങുകൾ വരെയും വിദേശ അതിഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണ മെനുകൾ വരെയും എല്ലാ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ദി ലീല പാലസിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ പ്രീതി മഖിജയാണ് ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോട്ടലിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിശദീകരിച്ചത്. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ആതിഥേയത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുഭവം നൽകാൻ കഴിയുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
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“വരാനിരിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കായി ഞങ്ങൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനും ലീലയുടെ കാഴ്ച്ച പ്പാടിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ആതിഥേയത്വം അവർക്ക് അനുഭവിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനകരമായ അവസരമാണ്,” പ്രീതി മഖിജ പറഞ്ഞു.
ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഹോട്ടലിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം റിസപ്ഷൻ മേഖലയിലെ സ്വീകരണ നടപടികളും പ്രത്യേകമായി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെ സൗകര്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന.
ഇന്ത്യൻ രുചിക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം; മില്ലറ്റ് മുതൽ സത്തുവരെ മെനുവിൽ
വിദേശ അതിഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പാചക പാരമ്പര്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക മെനുവാണ് ലീല പാലസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇത്തവണ പ്രധാന പ്രാധാന്യം നൽകുകയെന്ന് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ധാന്യങ്ങളും തദ്ദേശീയ ചേരുവകളും മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാർലി, മില്ലറ്റ്, ജോവർ, സത്തു തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെ ഭക്ഷണ മുൻഗണനകളും ആരോഗ്യപരമായ ആവശ്യകതകളും ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അവരുടെ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഹോട്ടലിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മെനുവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തി രിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യവും പരമ്പരാഗത രുചികളും അന്താരാഷ്ട്ര അതിഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായാണ് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.
സുരക്ഷയ്ക്ക് കനത്ത പ്രാധാന്യം
ബ്രിക്സ് പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോട്ടലിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ സംഘങ്ങൾ ഹോട്ടൽ അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
“സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. ഡൽഹി പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമുകളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,” പ്രീതി മഖിജ പറഞ്ഞു.
വിദേശ നേതാക്കളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെയും വരവും താമസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരും സുരക്ഷാ സംഘങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ സജീവമാണ്.ഇന്ത്യയുടെ ആതിഥേയത്വ പാരമ്പര്യവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണസംസ്കാരവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അവസരമായാണ് ലീല പാലസ് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയെ കാണുന്നത്.
“ഇത് ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ്. വിദേശ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ആതിഥേയത്വം പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ അവസരം നൽകിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,” പ്രീതി മഖിജ പറഞ്ഞു.
“Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” എന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2026ലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെയും സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷയും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ക്രമീകരണങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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