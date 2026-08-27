ഡൽഹിയിലെ പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഇനി ജീവനുണരും; പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ 'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ-2047'
പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചരിത്രപരവും വാസ്തുവിദ്യപരവുമായ സവിശേഷതകളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അവയെ ഹോട്ടലുകളും ഓഫീസുകളുമാക്കി മാറ്റുന്ന 'അഡാപ്റ്റീവ് റീയൂസ്' അഥവാ 'അനുയോജ്യമായ പുനരുപയോഗം'.
By PTI
Published : August 27, 2026 at 7:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഹവേലികളും പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പാതയിൽ. പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പഴമ പേറുന്ന ഈ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഹോട്ടലുകളും ഓഫീസുകളുമായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പാരമ്പര്യത്തിന് പുതുജീവൻ ഉയരും. മ്യൂസിയങ്ങളും സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങളുമായി ഇവ നഗരമധ്യത്തിൽ വിലസും.
പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായി ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റി (DDA) പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ 'മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ-2047'(MPD-2047)ൽ 'അഡാപ്റ്റീവ് റീയൂസ്' (Adaptive Reuse) അഥവാ 'അനുയോജ്യമായ പുനരുപയോഗം' എന്ന ഔദ്യോഗിക ചട്ടക്കൂട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചരിത്രപരവും വാസ്തുവിദ്യപരവുമായ സവിശേഷതകളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അവയെ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതിലൂടെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉടമകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭ്യമാവും.
ആശയം ലളിതമാണ്, പഴയ കെട്ടിടം സംരക്ഷിക്കുക, അതിന് പുതു ജീവൻ നൽകുക, പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക. ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, ഒരു പൈതൃക കെട്ടിടമോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ വാണിജ്യ, ഓഫീസ്, ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
ഇതിൽ മ്യൂസിയങ്ങൾ, ലൈബ്രറികൾ, കരകൗശല കേന്ദ്രങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പ്രകടന ഇടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും പൈതൃക പ്രാധാന്യവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇത്തരം പരിവർത്തനം അനുവദിക്കൂ എന്ന് പദ്ധതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിയമാനുസൃത അധികാരികളുടെ അംഗീകാരവും പൈതൃക ആഘാത വിലയിരുത്തലും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്.
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ഡൽഹിയിൽ 550 ഹവേലികൾ ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിൽ 1,300-ലധികം പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പഴയ കെട്ടിടം മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനായി മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ, പദ്ധതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താനും ഈ പ്ലാൻ നിർദേശിക്കുന്നു.
ഷാജഹാനാബാദിലെ മതിലുകളുള്ള നഗരത്തിലാണ് ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഇടങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ വാണിജ്യ മേഖലകളിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വസതികൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ചാന്ദ്നി ചൗക്കിൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതിനകം തന്നെ ദൃശ്യമാണ്. അവിടെയുള്ള രണ്ട് ഹവേലികൾ ഹോട്ടലുകളാക്കി മാറ്റി, മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അവയുടെ ഉടമസ്ഥരായ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പൈതൃക സ്വത്തുക്കൾക്കായി (heritage properties), ഈ പദ്ധതി 50 ശതമാനം അധിക തറവിസ്തൃതി അനുപാതം (Floor Area Ratio - FAR) അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ടിഡിആർ (Transferable Development Rights) വഴിയാണ് അനുവദിക്കുക. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭൂമിയിൽ എത്രത്തോളം വിസ്തീർണത്തിൽ കെട്ടിടം നിർമിക്കാം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
"ഒരു പൈതൃക സ്വത്ത് 1,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററാണെന്ന് കരുതുക. 50 ശതമാനം ഇൻസെൻ്റീവ് പ്രകാരം, ഉടമയ്ക്ക് 500 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് തുല്യമായ വികസന അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതിനർഥം അവർക്ക് പഴയ സ്വത്തിൽ 500 ചതുരശ്ര മീറ്റർ കൂടി നിർമിക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ല; പകരം, അവർക്ക് ആ 500 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വികസന അവകാശം മറ്റൊരു യോഗ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ കൈമാറാനോ കഴിയും" എംസിഡിയുടെ ഹെറിറ്റേജ് സെൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ഡോ. അഖിൽ അഹമ്മദ് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു പൈതൃക കെട്ടിടം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ വികസന സാധ്യതകൾ വർധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ചാന്ദ്നി ചൗക്കിലെ ഒരു ഹവേലി പരിഗണിക്കുക. അതിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് വിലയേറിയ ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പൈതൃക സ്വഭാവം നിലനിർത്തേണ്ടതിനാൽ വികസന സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ടിഡിആർ മാതൃകയിൽ, ഉപയോഗിക്കാത്ത ആ വികസന സാധ്യതയ്ക്ക് ഇതിലൂടെ മൂല്യമുണ്ടാവുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നിരുന്നാലും, പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം മാത്രമേ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ. നിർദ്ദിഷ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും പൂർത്തിയാക്കി എംസിഡിയുടെ സർവേയ്ക്ക് ശേഷം ടിഡിആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഒരു ഉടമ പിന്നീട് സ്വത്ത് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ അതിൻ്റെ പൈതൃക മൂല്യത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിക്ക് പിഴ ചുമത്താം.
ഇതിനർഥം പുനഃസ്ഥാപനം ഒറ്റത്തവണയുള്ള ഒന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല, ആനുകൂല്യം നിലനിർത്താൻ ഉടമകൾ സ്വത്ത് പരിപാലിക്കുന്നത് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. "സംരക്ഷിതമോ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതോ, ലിസ്റ്റുചെയ്തതോ അല്ലാത്തതോ" ആയ പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഘടനകൾക്കും സംരക്ഷണം, പുനഃസ്ഥാപനം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, പുനർനിർമ്മാണം, അഡാപ്റ്റീവ് പുനരുപയോഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്.
പൈതൃക കെട്ടിടങ്ങൾ പുനരുപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശവും അവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനവും ഡൽഹി ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമീപനം പ്രധാനമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സമാനമായ വികസന-അവകാശ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
ചരിത്രപരമായ സ്വത്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രീകരണം കാരണം മൂന്ന് മേഖലകളെ പൈതൃക മേഖലകളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ഷാജഹാനാബാദിലെ മതിലുകളുള്ള നഗരം, ലുട്ട്യൻസ് ബംഗ്ലാവ് സോൺ, സിവിൽ ലൈൻസ് ബംഗ്ലാവ് ഏരിയ. മെഹ്റൗളി, തുഗ്ലക്കാബാദ് ജൈവവൈവിധ്യ പാർക്ക്, സുൽത്താൻ ഗർഹി, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ, നോർത്തേൺ റിഡ്ജ് എന്നീ അഞ്ച് പുരാവസ്തു പാർക്കുകളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മതിലുകളുള്ള നഗരത്തിനായി, ഒന്നിലധികം ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഏകോപിത ശ്രമത്തിന് പദ്ധതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. എംസിഡിയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളും സാംസ്കാരിക പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവയ്ക്കായി സംരക്ഷണ, പ്രദേശ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും.
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