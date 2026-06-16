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ഡൽഹിയിൽ യുവാവിനെ നടുറോഡിൽ വെടിവച്ചു കൊന്നു; പ്രതികൾക്കായി വലവിരിച്ച് പൊലീസ്

കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതികളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്നും അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

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Representational image (ETV Bharat)
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By ANI

Published : June 16, 2026 at 7:30 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു വിഹാറിലുള്ള ദയാൽപുർ മേഖലയിൽ യുവാവിനെ മൂന്നംഗ സംഘം വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ഹാജി യൂനുസിൻ്റെ മകൻ റാഷിദ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6.10ന് ആണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റാഷിദിനെ ഉടൻ തന്നെ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചതായി പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയ ഫൊറൻസിക് സംഘം വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെടിയുണ്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. ദയാൽപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു.

പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ പൊലീസിന് ഇതിനോടകം തന്നെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന. അതേസമയം കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട റാഷിദിൻ്റെ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്കൂട്ടിയിൽ എത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ ചേർന്നാണ് തൻ്റെ മകനെ വെടിവച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവനെടുത്തവരെ ഒന്നുകിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ വധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിലേറ്റുകയോ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ട്രാഫിക് ക്യാമറകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനവാസ മേഖലയിൽ നടന്ന ഈ കൊലപാതകം പ്രദേശവാസികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുറാദാബാദിലും വെടിവയ്പ്പ്
ഇതിനിടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുറാദാബാദ് ജില്ലയിലുള്ള കുന്ദർകി മേഖലയിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ചാണകം നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഞായറാഴ്ച വെടിവയ്പ്പിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.

കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് മുറാദാബാദ് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് സത്പാൽ ആൻ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഇത്തരം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ അക്രമങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത് തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.

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MORADABAD FIRING INCIDENT
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