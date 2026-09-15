ഡൽഹിയിൽ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗോൾഡി ബ്രാറിൻ്റെ വധഭീഷണി; ആവശ്യപ്പെട്ടത് 200 കോടി
ഡൽഹിയിലെ സിവിൽ ലൈൻസ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്പതുകാരിയ്ക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഇവർക്ക് ഇവിടെ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കളുണ്ട്
By PTI
Published : September 15, 2026 at 11:47 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ അമ്പതുകാരിയായ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുണ്ടാത്തലവൻ ഗോൾഡി ബ്രാറിൻ്റെ പേരിൽ 200 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെ വധഭീഷണി. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ യുവതിയെയും ഭർത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിദേശ നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശം. ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണിത്.
ഡൽഹിയിലെ സിവിൽ ലൈൻസ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്പതുകാരിയ്ക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഇവർക്ക് ഇവിടെ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കളുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് രാത്രി 10.44നാണ് വിദേശ നമ്പറിൽ നിന്ന് വാട്സാപ്പ് കോൾ വന്നത്. താൻ ഗോൾഡി ബ്രാറാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിളിച്ചയാൾ, യുവതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും തനിക്കറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. 200 കോടി രൂപ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ യുവതിയെയും ഭർത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി.
ആദ്യത്തെ ഭീഷണി സന്ദേശം യുവതി കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വീണ്ടും ഭീഷണി കോൾ വന്നതോടെ ഇവർ സിവിൽ ലൈൻസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 10ന് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 351(4), 308(4), 61(2) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലും ജില്ലാ പൊലീസും ചേർന്നാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് യഥാർഥത്തിൽ ഗോൾഡി ബ്രാർ തന്നെയാണോ അതോ സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ഇയാളുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചതാണോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വിളിച്ചയാളെ കണ്ടെത്താനും ഭീഷണിയുടെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാകാനും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചാബി ഗായകൻ സിദ്ദു മൂസെവാലയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘാംഗമായ ഗോൾഡി ബ്രാർ കുപ്രസിദ്ധി നേടുന്നത്. ഇയാളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കാനഡയിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിഗമനം.
അടുത്തിടെയായി ഡൽഹിയിലെ വ്യവസായികളെയും സമ്പന്നരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ പേരിൽ വൻ തോതിൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഭീഷണി കോളുകൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിവിൽ ലൈൻസ് മേഖലയിലെ വീട്ടമ്മയ്ക്കും സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യ-കാനഡ ബന്ധം
ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകരൻ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാറിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഗോൾഡി ബ്രാർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്ത്യ-കാനഡ ബന്ധത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് മുൻ മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞൻ വിദ്യാ ഭൂഷൺ സോണി കഴിഞ്ഞ മാസം എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാനഡ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയുടെ കാലത്ത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത് ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
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രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ട്രൂഡോ ഖാലിസ്ഥാൻ ലോബിയെ പിന്തുണച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മരവിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാൽ കാനഡയിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും മാർക്ക് കാർണി പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദ്യാ ഭൂഷൺ സോണി വ്യക്തമാക്കി. ഖാലിസ്ഥാൻ വിഷയം മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരായ കനേഡിയൻ ജനതയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതാണ് ട്രൂഡോയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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