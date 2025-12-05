ETV Bharat / bharat

തണുത്തു വിറയ്‌ക്കുന്ന രാത്രികളിലേക്ക് തലസ്ഥാനം; ഡൽഹിയിൽ ശീത തരംഗത്തിന് സാധ്യത

ഇന്ന് രാത്രി താപനില 4°C വരെ എത്തിയേക്കാം. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. ഡൽഹിയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Dense fog and severe air pollution have reduced visibility across Delhi-NCR as winter conditions worsen (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 4:24 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കൊടും ശൈത്യത്തിൽ വിറച്ച് ഡൽഹി. ഡിസംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് തണുപ്പ് വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശീത തരംഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഡൽഹിയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അതേസമയം, ഡൽഹിയിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും രാവിലെ നേരിയ തോതിലുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ശീത തരംഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. പകൽസമയത്ത് താപനില താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 21°C മുതൽ 22°C വരെയാണ് താപനില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് രാത്രി താപനില 4°C വരെ എത്തിയേക്കാം. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 8°C മുതൽ 9°C വരെയാണ് താപനില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ, താപനിലയിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പരമാവധി 23.1°C, 5.6°C എന്നിങ്ങനെയായി താപനില കുറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന രാത്രികളിൽ പതിവിലും കൂടുതൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ നഗരത്തിൽ കനത്ത പുകമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ബവാന, വസീർപൂർ, ആനന്ദ് വിഹാർ, അക്ഷർധാം, ഗാസിപൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കട്ടിയുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് (സിപിസിബി) തെരഞ്ഞെടുത്ത 30-ലധികം നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വായുവിൻ്റെ ​ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശമായാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബവാനയാണ് വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ. ദ്വാരക, നേതാജി സുഭാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി എന്നിവിടങ്ങളിലും വായു ഗുണനിലവാരം മോശമാണ്. വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ നോയിഡയിൽ 333 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ 304, ഫരീദാബാദിൽ 218, ഗാസിയാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം 305,314 എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ജലദോഷം, പനി, അണുബാധ എന്നിവയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം

ശൈത്യകാലത്ത് ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും പനിയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള നുറുങ്ങ് വിദ്യകൾ ഇതാ

  • ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ മൂക്കും വായയും മൂടുക.
  • സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകുക
  • ആൽക്കഹോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ, മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായ എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജോലിസ്ഥലത്തോ സ്‌കൂളിലും പോകരുത്. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
  • ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിക്കുക, വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ശരീരത്തില്‍ ജലാംശം നിലനിർത്തുക.

