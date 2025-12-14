രൂക്ഷമായി ഡൽഹി വായു മലിനീകരണം: 450 കടന്ന് വായു നിലവാര സൂചിക, കർശന നിയന്ത്രണങ്ങള്
ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തിന് പൂർണ നിരോധനം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ ക്ലാസുകള്. ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ നാലാം ഘട്ടമാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി: വർധിച്ച് വരുന്ന വായു മലിനീകരണത്തിന് തടയിടാൻ ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ (ജിആർഎപി) നാലാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ. ദിനംപ്രതി മലിനീകരണം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നാലാം ഘട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ ഡൽഹിയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി.
വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 450 കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ബിഎസ്-IV (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡം) പ്രകാരം ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തിന് പൂർണ നിരോധനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവശ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ നിരോധനം ബാധകമല്ല.
നിയന്ത്രണങ്ങള് അനുസരിച്ച് ബിഎസ്-IV ഡീസൽ ട്രക്കുകൾ, ഇലക്ട്രിക്ക്, സിഎൻജി വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവേശനത്തിന് അനുമതിയുണ്ട്. നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയണിലെ (എൻസിആർ) കമ്മിഷൻ ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ (സിഎക്യുഎം) ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 'സീവർ+' വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ജിആർഎപിയുടെ ഘട്ടം IV നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.
ഇതിന് കീഴിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയ I, II, III ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ കർശന നടപടികൾ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നാലാം ഘട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.
वायु गुणवत्ता के मौजूदा ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और इलाके में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने की कोशिश में, GRAP पर CAQM सब-कमेटी ने मौजूदा GRAP के स्टेज-IV – ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता (DELHI AQI > 450) के तहत सोचे गए सभी एक्शन पूरे NCR में तुरंत लागू करने का फैसला किया… pic.twitter.com/Fv1uOj0geT— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 13, 2025
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ ക്ലാസുകൾ
സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, എൻഡിഎംസി, എംസിഡി, ഡൽഹി കൻ്റോൺമെൻ്റ് ബോർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ ക്ലാസുകൾ സജ്ജീകരിക്കും. കൂടാതെ ഓൺലൈനായും ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഓണ്ലൈനായും നേരിട്ട് എത്തുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ക്ലാസിലും പഠനം നടത്തുന്ന രീതിയാണിത്. വായു ഗുണനിലവാര പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്താണ് ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം.
വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക അപകടകരമായ നിലയിലെത്തിയതോടെ മലിനീകരണ സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025 ഡിസംബർ 14 ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 455 ഉം, ഗാസിയാബാദിൽ 443 ഉം, നോയിഡയിൽ 448 ഉം, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ 472 ഉം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ പൂർണമായും മലിനമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ നടപടി.
