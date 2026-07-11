ബസിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ മരിച്ച സംഭവം; കുടുംബത്തിന് 67.48 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഡൽഹി ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ്
വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇരുയുടെ കുടുംബത്തിന് 66 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവ്.
By PTI
Published : July 11, 2026 at 3:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ സ്വകാര്യ ബസിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കുടുംബത്തിന് 67.48 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട് ഡൽഹി മോട്ടോർ അപകട ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (MACT). 2021 ഡിസംബറിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച 33 കാരനായ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നീഷ്യൻ ഷക്കീൽ അഹമ്മദിൻ്റെ കുടുംബത്തിനാണ് ഈ തുക ലഭിക്കുക.
ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ മനീഷ് ശർമയാണ് ഷക്കീലിൻ്റെ കുടുംബം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ ബസിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ലിമിറ്റഡിനോട്, 67,48,200 രൂപ ഒമ്പത് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ സഹിതം കുടുംബത്തിന് നൽകാൻ ട്രൈബ്യൂണൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. ജൂലൈ 6-നാണ് കോടതി ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
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2021 ഡിസംബർ 16-ന് ഡൽഹിയിലെ സീലാംപൂർ റെഡ് ലൈറ്റിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ സ്വകാര്യ ബസ് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷക്കീൽ മരണപ്പെട്ടു. ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഷക്കീലിൻ്റെ കുടുംബം. ഇവരാണ് നഷ്ടപരിഹാരം തേടി ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്.
അപകടത്തിന് കാരണം ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയല്ലെന്നും ഷക്കീൽ തെറ്റായ വശത്തുകൂടി ബസിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നുമാണ് ബസ് ഉടമയും ഡ്രൈവറും കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയും അമിതവേഗതയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളുകയായിരുന്നു.
ചൈന യാത്രാ രേഖകളും വരുമാനവും കണക്കിലെടുത്തു
നഷ്ടപരിഹാര തുക നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ഷക്കീൽ അഹമ്മദിൻ്റെ വരുമാന രേഖകൾ കോടതി പരിശോധിച്ചു. മികച്ച മൊബൈൽ റിപ്പയറിങ് ടെക്നീഷ്യനായിരുന്ന ഷക്കീലിന് പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകൾ കോടതി സ്വീകരിച്ചു. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ തൊഴിലുടമയോടൊപ്പം ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചൈന സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രേഖകളും ട്രൈബ്യൂണൽ കണക്കിലെടുത്തു.
"അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചയാളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം 30,000 രൂപയായിരുന്നു എന്ന് രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഈ തുകയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്" ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന്, ഭാവിയിലെ വരുമാന വർധനവിനുള്ള സാധ്യതകൾ (Future Prospects), ആശ്രിതരുടെ എണ്ണം, ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ചെലവ്, കുടുംബത്തിനുണ്ടായ മാനസിക വിഷമം എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ആകെ 67.48 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം കോടതി നിശ്ചയിച്ചത്.
ഉത്തരവ് വന്ന് 30 ദിവസത്തിനകം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തുക കോടതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ വൈകുന്ന കാലയളവിലേക്ക് 12 ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും ട്രൈബ്യൂണൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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