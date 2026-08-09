വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ദമ്പതികളുടെ മക്കൾക്ക് 44 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് ഡൽഹി ട്രിബ്യൂണൽ
2021 ൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഇടിച്ചുകയറി മരിച്ച ദമ്പതികളുടെ അഞ്ച് മക്കൾക്കാണ് 44 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുക.
Published : August 9, 2026 at 1:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ദമ്പതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് മക്കൾക്ക് 44 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ച് ഡൽഹി മോട്ടോർ ആക്സിഡൻ്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രിബ്യൂണൽ (MACT). 2021-ൽ നടന്ന അപകടത്തിലാണ് വിധി. ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ പ്രതിവർഷം 7.5 ശതമാനം പലിശ സഹിതം 44.09 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫിസർ അപർണ സ്വാമി ഇഫ്കോ ടോക്കിയോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് ഉത്തരവിട്ടു.
അപകടത്തിനിരയായ ബ്രിജ്നന്ദൻ്റെയും ഭാര്യ രാജ്കുമാരിയുടെയും മരണത്തിന് യഥാക്രമം 19.86 ലക്ഷം രൂപയും 24.23 ലക്ഷം രൂപയും വെവ്വേറെ വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജൂലൈ 30-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ, "അപകട സമയത്ത് ഒന്നാം പ്രതി അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചു. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത കുറ്റം കൃത്യം ചെയ്യാനുപയോഗിച്ച വാഹനത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നു" എന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ പറഞ്ഞു.
2021 ജൂലൈ 2ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷെർ ജില്ലയിൽ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ദമ്പതികളെ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ വാഗൺആർ കാർ പിന്നിൽ ഇടിച്ചു തെറിച്ചുവെന്നാണ് ക്ലെയിം ഹർജിയിലെ ആരോപണം. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ അവർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു, തുടർന്ന് കാർ അവരുടെ മേൽ കയറിയിറങ്ങി. ഗുരുതര പരിക്കുകളേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചയുടൻ തന്നെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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എന്നാൽ ഹർജിക്കെതിരെ ഡ്രൈവർ, കാർ ഉടമ, ഇൻഷുറർ എന്നിവർ അവകാശവാദത്തെ എതിർത്തിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിനിടയായ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഫ്ഐആറിലും അന്വേഷണ രേഖകളിലും തുടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വാദിച്ചു. ഈ വാദം നിരസിച്ച ട്രൈബ്യൂണൽ, അന്വേഷണം പിന്നീട് വാഹനം കണ്ടെത്തി മെക്കാനിക്കൽ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്നിവയിലൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കി.
കാർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ മറികടക്കുന്നത് കണ്ടതായും ഇരകൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിന് പിന്നിൽ ശക്തമായി ഇടിച്ചതായും തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതായും ഒരു ദൃക്സാക്ഷി നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയും അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്ങുമാണ് അപകടത്തിന് കാര്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, അന്വേഷണത്തിലുണ്ടായ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളെ അസാധുവാക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
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