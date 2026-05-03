ഡൽഹിയിൽ ഇനി ഡിജിറ്റൽ ചലാൻ വിപ്ലവം: നിയമലംഘകർക്ക് പിടിവീഴും!
ഗതാഗത ചലാൻ പ്രക്രിയ പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ ആക്കാനൊരുങ്ങി ഡല്ഹി. നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് നീക്കം
By PTI
Published : May 3, 2026 at 5:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ട്രാഫിക് ചലാൻ തീർപ്പാക്കൽ പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത. നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നീക്കം. 1989 ലെ ഭേദഗതി ചെയ്ത കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ചലാനുകൾ യഥാസമയം പരിഹരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ നിയമലംഘകർ കോടതികളെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണം. നിയമപ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റവാളികളായി തരംതിരിക്കും. ഇത് അവരുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ അയോഗ്യരാക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലാൻ വിതരണം പൂർണമായും ആധുനികവൽക്കരിക്കും. പൊലീസിനോ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ ചലാൻ പുറപ്പെടുവിക്കാം. ക്യാമറകളും ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ലംഘനങ്ങൾ സ്വയമേവ ചലാൻ സൃഷ്ടിക്കും. ചലാൻ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിയമലംഘകന് പിഴ അടയ്ക്കാനോ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി പരാതി പരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ സമര്പ്പിക്കാനോ 45 ദിവസത്തെ സമയമുണ്ടാകും. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ചലാൻ സ്വീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കും. അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണമടയ്ക്കണം.
ചലാൻ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ, വ്യക്തിക്ക് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചലാൻ തുകയുടെ 50 ശതമാനം അടച്ച ശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കാം. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടപടിയെടുക്കാത്തത് ചലാൻ സ്വീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയും, 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം നൽകുകയും വേണം. പരാതി പരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോർട്ടലിൽ തീരുമാനം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസേനയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് നോട്ടീസുകൾ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. സ്ഥിരമായി പണമടയ്ക്കാത്തത് നികുതി അടയ്ക്കൽ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷകളുടെ പ്രോസസിങ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വാഹന സംബന്ധിയായ സേവനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പോർട്ടലിൽ വാഹനങ്ങൾ 'ഇടപാട് പാടില്ല' എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും കുടിശിക തീർക്കുന്നത് വരെ ഇടപാടുകൾ തടയുകയും ചെയ്യും.
ആവശ്യമെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി പൊലീസിനോ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹന ഉടമയുടെ പേരിൽ ചലാൻ നൽകും, അവരെ എസ്എംഎസ്, ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങൾ വഴി അറിയിക്കും.
പുതിയ സംവിധാനം പൂർണമായും ഡിജിറ്റലും സമയബന്ധിതവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഇത് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ നന്നായി പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും" അവർ പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള റോഡ് ഉപയോക്താക്കളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പൗരന്മാരോട് ഗതാഗത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനും ചലാൻ ഉടനടി തീർക്കാനും അവർ അഭ്യർഥിച്ചു.
Also Read:ആധാർ കാർഡ് വിതരണത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം വേണം; പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും