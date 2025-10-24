ഡല്ഹി കൃത്രിമ മഴ; ആദ്യ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഒക്ടോബര് 29 ന്
കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഡല്ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്ത.
Published : October 24, 2025 at 1:56 PM IST
ഡല്ഹി: രാജ്യ തല്ഥാനത്ത് വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഡല്ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്ത. ഡല്ഹി ബുരാരിയില് ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 23) പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് വിജയകരമാണെന്ന് രേഖാ ഗുപ്ത എക്സ് പോസ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വായുമലിനീകരണം ഡല്ഹിയില് രൂക്ഷമായിരുന്നു. അതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. കാണ്പൂര് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും ഡല്ഹി സര്ക്കാരും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പൂനെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെട്രോളജി (ഐഐടിഎം), ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) എന്നിവയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
"ഡല്ഹിയില് ആദ്യമായി ക്ലൗഡ് സീഡിലൂടെ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായി. വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് തലസ്ഥാനത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ നാഴിക കല്ലാണ്", രേഖാ ഗുപ്ത കുറിച്ചു.
കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒക്ടോബര്28,29,30 തിയതികളില് മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാല് ഒക്ടോബര് 29 ന് ഡല്ഹിയില് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാന് സാധിക്കും.
ഇത് ചരിത്രം മാത്രമല്ല ഡല്ഹിയിലെ മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ സമീപനം കൂടിയാണ്. പുതിയ നൂതന സംവിധാനത്തിലൂടെ തലസ്ഥാനത്തെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കാനും പരിസ്ഥിതിയെ സന്തുലിതമാക്കാനും സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്ക് അനുമതിയും പൂര്ണ പിന്തുണയും നല്കിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ഡല്ഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദര് സിംഗ് സിര്സ ഗുപ്തയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 24) ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് മീററ്റ്, ഖേക്ര, ബുരാരി, സഡക്പൂര്, ഭോജ്പൂര്, അലിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഡല്ഹിയിലും പരീക്ഷണ സീഡിംഗ് നടത്തും. ഖേക്രയ്ക്കും ബുരാരിക്കും ഇടയിലും ബദ്ലി പ്രദേശത്തും പൈറോ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടത്തി.
दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 23, 2025
मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो…
കൃത്രിമ മഴയ്ക്കായി മേഘത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഗതി മാറ്റുക എന്നതാണ് ആദ്യ പടി. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് കൃത്രിമ മഴ സാധ്യമാക്കുന്നത്. പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ, റോക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. മേഘത്തിൽ തളിക്കുന്ന കണികകൾ മേഘങ്ങളിലെ ജലബാഷ്പത്തെ ആകർഷിക്കുകയും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ജലത്തുള്ളികളായി മാറുകയും മഴയായി പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണം ജൂലൈ നാലിന് നടത്താന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കായി കഴിഞ്ഞ മാസം സര്ക്കാര് ഐഐടി കാണ്പൂരുമായി ധാരാണപത്രത്തില് ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.
ശൈത്യകാലത്ത് വര്ധിച്ചു വരുന്ന വായു മലിനീകരണം കൃത്രിമ മഴയിലൂടെ പരിഹാരമാകുമോയെന്നാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഉൾപ്പെടെ 23 വകുപ്പുകൾ അംഗീകരിച്ച ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഐഐടി-കാൺപൂരിലേക്ക് ഫണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്, അവർ സ്വന്തം വിമാനം പ്രവർത്തനത്തിനായി വിന്യസിക്കും. ഡിജിസിഎ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, വിഷ്വൽ ഫ്ലൈറ്റ് നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലും, പ്രതിഫലം കൂടാതെയും, സംസ്ഥാന, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുമതി നേടിയതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയുള്ളൂ.
1937 ലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് നിയമ പ്രകാരം 26(2) ഐഐടി-കാൺപൂരിലെ എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് സെസ്ന 206-എച്ച് വിമാനം (വിടി-ഐഐടി) ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
