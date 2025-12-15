വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി, സ്കൂള് അടച്ചിട്ടു; തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പുകമഞ്ഞ്
സീറോ-വിസിബിലിറ്റി വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി മുതൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ ക്ലാസുകള്.
Published : December 15, 2025 at 12:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത പുകമഞ്ഞ്. സീറോ-വിസിബിലിറ്റി മൂലം നൂറിലധികം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. നിലവിൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 450 കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ബിഎസ്-IV (മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡം) പ്രകാരം ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുറഞ്ഞത് 90 ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളും 29 എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രദേശത്തെ മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂലം കാഴ്ച പരിധി കുറഞ്ഞാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്. പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിമാനങ്ങള് നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക അപകടകരമായ നിലയിലെത്തിയതോടെ മലിനീകരണ സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Visibility severely impacted in Delhi this morning as a thick layer of smog engulfs the city. Visuals around Kartavya Path. GRAP 4 is invoked in Delhi-NCR.
നിലവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ പൂർണമായും മലിനമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നേരത്തെ ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ നടപടി. ഇന്ന് (ഡിസംബർ 15) നഗരത്തിലെ പരമാവധി താപനില 23 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരുന്നു.
വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിക്കുന്നു
കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞതിനാൽ വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുകയും തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വരുന്ന യാത്രക്കാർ അതാത് വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം, നിലവിൽ വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ CAT III കണ്ടീഷനിൽ തുടരകയാണ്. ഇത് സർവീസുകളുടെ കാലതാമസത്തിനും തടസങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം.
A local says, " ... there is a lot of pollution in delhi today, the visibility is also low, we can't even see the vehicles... we were not able to see any of the potholes, also along the way..."
യാത്രക്കാരുടെ അസൗകര്യങ്ങള് കുറയ്ക്കാൻ ദയവായി യാത്രക്കാര് ബന്ധപ്പെട്ട എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അധികൃതര് നിര്ദേശിച്ചു. അസൗകര്യം ഉണ്ടായതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി എയർപ്പോ്ട്ട് എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്ലാനുകൾ, ഷെഡ്യൂളുകൾ, കണക്ഷനുകൾ എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം. മൂടൽമഞ്ഞും കാരണമാണ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതെന്നും വിമാനത്താവള അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ പുറപ്പെടണമെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും യാത്രക്കാര്ക്ക് വിവരങ്ങള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിമാന കമ്പനികൾ പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ദൃശ്യപരത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സർവീസിനെയും ബാധിച്ചു.
Travel Advisory
Due to dense fog in Delhi this morning, visibility has reduced drastically, impacting flight operations. As a precaution, some flights may be proactively cancelled through the day to prioritise safety and help minimise extended waiting at the airport.
We…
സുരക്ഷ മുൻഗണന ഉള്ളതുകൊണ്ടും വിമാനത്താവളത്തിലെ ദീർഘനേരം കാത്തിരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചില വിമാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി റദ്ദാക്കിയേക്കാമെന്നും മുൻ കരുതൽ നടപടിയാണെന്നും ഇൻഡിഗോ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഡൽഹിയിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ദൃശ്യപരത മോശം നിലയിലാണ്. ഇത് വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എയർ ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് യാത്രക്കാരോട് എയർലൈനിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
Update issued at 0822 hours.
Kind attention to all flyers!
Kind attention to all flyers!#Fog #FogAlert #DelhiAirport pic.twitter.com/dnqMbSByI4
സ്കൂളുകള് അടച്ചു, വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ക്ലാസുകൾ
മൂടല് മഞ്ഞ് കാരണം ഡല്ഹിയിലെ സ്കൂളുകള് അടച്ചിട്ടു. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, എൻഡിഎംസി, എംസിഡി, ഡൽഹി കൻ്റോൺമെൻ്റ് ബോർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ ക്ലാസുകൾ സജ്ജീകരിക്കും. കൂടാതെ ഓൺലൈനായും ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഓണ്ലൈനായും നേരിട്ട് എത്തുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ക്ലാസിലും പഠനം നടത്തുന്ന രീതിയാണിത്. വായു ഗുണനിലവാര പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്താണ് ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം.
