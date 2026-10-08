ഡൽഹി സീമാപുരിയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്ന് നാലുമരണം; എട്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്
ഈദ്ഗാഹ് മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് സമീപമുള്ള ജുഗ്ഗി-ജോപ്രി ചേരിപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിന് 20 മുതൽ 25 വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ട്.
Published : October 8, 2026 at 9:01 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സീമാപുരിയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് ഗർഭിണിയും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ നാലുപേർ മരിച്ചു. മൂന്നുവയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ വിള്ളലാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ നാലായി ഉയർന്നത്. 12കാരി, ഗർഭിണി, ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ച മറ്റുള്ളവർ. തലയറ്റ നിലയിലാണ് ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ എട്ടുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
വിള്ളൽ വീണ കെട്ടിടം
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിൽ വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കെട്ടിടമുടമ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (എംസിഡി) അറിയിച്ചു. ഈദ്ഗാഹ് മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് സമീപമുള്ള ജുഗ്ഗി-ജോപ്രി ചേരിപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിന് 20 മുതൽ 25 വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസും എംസിഡിയും വ്യത്യസ്ത കണക്കുകളാണ് നൽകുന്നത്. 225 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള സ്ഥലത്തെ നാലുനില കെട്ടിടമാണ് തകർന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുമ്പോൾ, 22 ചതുരശ്ര യാർഡ് സ്ഥലത്തെ മൂന്നുനില കെട്ടിടമാണിതെന്നാണ് എംസിഡിയുടെ വിശദീകരണം.
കെട്ടിടം തകർന്നതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മതിലുകളും അടുത്തുള്ള പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമതിലും തകർന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കൾ പെറുക്കി വിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവർ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കെട്ടിടം തകർന്നുവീണത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ, ഭൂചലനത്തിൻ്റെ ആഘാതം, നിർമാണത്തിൻ്റെ നിലവാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ്, പൊലീസ്, ഡൽഹി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎംഎ), ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്), എംസിഡി, ഡൽഹി അർബൻ ഷെൽറ്റർ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ബോർഡ് (ഡിയുഎസ്ഐബി) എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്നത്. കെട്ടിടം തകർന്നയുടൻ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. അപകടസ്ഥലത്ത് നിരവധി പേർ കരയുന്നതും പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക സംഘം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നാട്ടുകാർ സ്വന്തം നിലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കൈകൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടികകളും കോൺക്രീറ്റ് പാളികളും മാറ്റിയാണ് പലരെയും ഇവർ പുറത്തെടുത്തത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. താൻ നേരിട്ട് ഒരാൾക്ക് സിപിആർ നൽകിയെന്നും, പൊലീസ് അരമണിക്കൂർ വൈകിയാണ് എത്തിയതെന്നും ഒരു പ്രദേശവാസി ആരോപിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിലൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
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അപകടത്തെ തുടർന്ന് സീമാപുരി റൗണ്ട് എബൗട്ട്, ഡിഎൽഎഫ് ഭോപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തന വാഹനങ്ങൾക്ക് സുഗമമായി കടന്നുപോകാൻ വഴിയൊരുക്കണമെന്നും, പ്രദേശത്ത് കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കരുതെന്നും ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് നിർദേശം നൽകി. കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതനിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് ഏഴുപേർ മരിക്കുകയും 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി ഡൽഹിയിലുണ്ടാകുന്നത്.
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