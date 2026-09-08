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ഡൽഹിയിലെ പിജി മാഫിയക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണം; ആവശ്യവുമായി സിജെപി

കെട്ടിട ഉടമ മഹേഷ് ഗുപ്തയെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി രണ്ട് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 11:14 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 11:29 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതനിൽ ഏഴ് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കെട്ടിട ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ കെട്ടിട ഉടമ മഹേഷ് ഗുപ്തയെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി രണ്ട് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇയാളുടെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ കോടതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലും റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് കോടതി ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മഹേഷ് ഗുപ്ത(52), പിതാവ് ഹരിറാം ഗുപ്ത(81), മാതാവ് ഊർമിള ഗുപ്ത(75) എന്നിവരെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഭിവാഡിയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

മഹേഷ് ഗുപ്ത പ്രദേശത്ത് ഹാർഡ്‌വെയർ, പെയിൻ്റ് കട നടത്തുകയാണെന്നും പിതാവ് ഹരിറാം ഗുപ്ത ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വിരമിച്ച സർജൻ്റാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. തകർന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കണക്ഷൻ ഹരിറാം ഗുപ്തയുടെ പേരിലായിരുന്നു. എന്നാൽ വസ്തു ഊർമിള ഗുപ്തയുടെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പേയിങ് ഗസ്റ്റ് (പിജി) സൗകര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല മഹേഷിനായിരുന്നു.

കെട്ടിട പരിശോധനയ്ക്ക് കർശന നിർദേശം
കെട്ടിടം തകർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ നിർമിതികളും പരിശോധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 10നകം സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (എംസിഡി) എല്ലാ സോണുകളിലെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയർമാർക്ക് (ബിൽഡിങ്) തിങ്കളാഴ്ച നിർദേശം നൽകി. പരിശോധനകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ 10 ദിവസത്തിനകം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലമായി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓരോ സോണിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ കമ്മിഷണർമാർ പരിശോധനകൾക്കും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ഞായറാഴ്ച സത്യനികേതനിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് ഏഴ് പേർ മരിക്കുകയും ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ രാകേഷ് കുമാറിനെയും നാല് എൻജിനിയറിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എംസിഡി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയമായാണ് സസ്പെൻഷൻ. ഇതിന് പിന്നാലെ എംസിഡി സൗത്ത് സോണിൻ്റെ അധിക ചുമതല ഐഎഎസ് ഓഫിസറായ ശാശ്വത് സൗരഭിന് നൽകി. 2016 ബാച്ച് എജിഎംയുടി കേഡർ ഐഎഎസ് ഓഫിസറായ ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സോൺ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറാണ്. പുതിയ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ ചുമതല തുടരും.

പിജി മാഫിയക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണം
വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'പിജി മാഫിയ'യെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വകാര്യ പേയിങ് ഗസ്റ്റ് നടത്തിപ്പുകാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും, രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നും ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി കൂടുതൽ ഹോസ്റ്റലുകൾ നിർമിക്കണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഏഴ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സിജെപി കോ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ്, തകർന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിജി മാഫിയയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിട ഉടമയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഉടമകളും സർക്കാരിൽ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സ്വതന്ത്രമായ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യമെന്ന് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു.

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രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എൻജിനിയറിങ് തലത്തിലുള്ള ഘടനാപരമായ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹിയിലെ മുഖർജി നഗർ പോലെയുള്ള പ്രധാന വിദ്യാർഥി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത് അനിവാര്യമാണ്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളാണ് ഭാവി, അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുകയും അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഇത്തരം ഓഡിറ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തണമെന്നും ദാസ് പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണമെന്നും, അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ സീൽ ചെയ്യണമെന്നും, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉടമകൾക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൗസ് റാണി തീപിടിത്തത്തിന് ശേഷം അനധികൃതവും അപകടസാധ്യതയുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഡൽഹി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച 13 ജില്ല കമ്മിറ്റികളുടെ രേഖകൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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Last Updated : September 8, 2026 at 11:29 AM IST

TAGGED:

SOUTH DELHI PG COLLAPSE
MCD INSPECTION REPORT
SATYA NIKETAN COLLAPSE
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE
DELHI MCD BUILDING INSPECTION

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