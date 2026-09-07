ഡൽഹി കെട്ടിട ദുരന്തം: മരണം ആറായി, മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ സൗത്ത് കാമ്പസിനടുത്ത് വിദ്യാർഥികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണത്
Published : September 7, 2026 at 6:21 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതനിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം ആറായി. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും (എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്) പൊലീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത ഉത്തരവിട്ടു.
ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ സൗത്ത് കാമ്പസിനടുത്ത് വിദ്യാർഥികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണത്. രാത്രി വൈകി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തത്. ഇതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ ആറായി ഉയർന്നത്.
എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്, ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ്, ഡൽഹി പൊലീസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പേയിങ് ഗസ്റ്റ് (പി.ജി) ആയി വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ, അഗ്നിരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് അപകടത്തോടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
കർശന നടപടിയുമായി സർക്കാർ
അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നിർദേശം നൽകി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, നാലോ അതിലധികമോ നിലകളുള്ള അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷനും (എം.സി.ഡി) ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ ഉടനടി സീൽ ചെയ്യുമെന്നും, ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എം.സി.ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക
വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയിൽ ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും എ.ഐ.സി.സി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ചുമതലയുമുള്ള കുമാരി ഷെൽജ രംഗത്തെത്തി. മികച്ച ഭാവി സ്വപ്നം കണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്നും, അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും അവർ ചോദിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക ആശ്രയമാണ് ഈ കുട്ടികൾ.
കോച്ചിങ് സെൻ്ററിലുണ്ടായ അപകടം സർക്കാർ മറന്നുവെന്നും ഡൽഹിയിൽ മാഫിയ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്നും മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ഡൽഹി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉമേഷ് സൈഗാൾ പ്രതികരിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ അഞ്ചിൽ ഒരു കെട്ടിടം അനധികൃതമാണ്. ചില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അംഗീകൃത പ്ലാനുകളില്ലെന്നും, പിന്നീട് അധിക നിലകൾ പണിയുകയോ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത നിർമാണം നടത്തുകയോ ആണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന അധികൃതർ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തിരക്കേറിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ നിർമാണങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും നിലവിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാണെന്നും പുറത്തെടുത്ത വിദ്യാർഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മരിച്ചതായും എൻ.എസ്.യു.ഐ പ്രസിഡൻ്റ് വിനോദ് ജാഖർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയോട് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ സംഘവും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു.
ബി.ജെ.പിക്ക് കൃത്യമായ ദുരന്തനിവാരണ പ്ലാൻ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവയിൽ ബി.ജെ.പി ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കെട്ടിടം തകർന്നുവീഴുകയാണെന്നും, പി.ജി ഉടമകളിൽ നിന്ന് പിഴിയുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പി ഓഫിസുകൾ നിർമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഏക ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ നിരവധി പ്രവർത്തകർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവിടെ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ, അപകടത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് ഡൽഹി ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ച (ബി.ജെ.വൈ.എം) പ്രസിഡൻ്റ് രജത് ചൗധരി അഭ്യർഥിച്ചു. ആവശ്യത്തിന് ആംബുലൻസുകളും ഡോക്ടർമാരും സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ദുരന്തത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാതെ ദുരിതബാധിതർക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.