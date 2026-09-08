സത്യ നികേതൻ ദുരന്തം: മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള 17 പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
Published : September 8, 2026 at 11:12 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സത്യ നികേതനിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് അഞ്ച് വിദ്യാർഥികളടക്കം ഏഴുപേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ അനിയന്ത്രിതമായ നഗരവത്കരണത്തിൻ്റെയും അഴിമതിയുടെയും ഭരണപരമായ അനാസ്ഥയുടെയും ഭയാനകമായ തെളിവാണ് ഈ ദുരന്തം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ശക്തമായി.
കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം
സത്യ നികേതൻ ദുരന്തം അഴിമതി നിറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. ഭരണസംവിധാനത്തിൽ അഴിമതി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്നും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ തടയാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (എംസിഡി) ബിൽഡിങ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിലും നിയമനത്തിലും വൻ കൈക്കൂലി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
Yesterday, the PM visited DU, gave a political speech and even invoked the term “Dimagi Naxal,” while speaking very little about the state of our educational infrastructure.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 6, 2026
Today, a hostel building in South Campus has collapsed, with students feared trapped under the debris.…
എഎപിക്ക് പുറമെ ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും രംഗത്തുവന്നു. ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം നടത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിലുടനീളമുള്ള അനധികൃത പിജികളും ജീർണിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും വിദ്യാർഥികളുടെ മരണക്കെണികളായി മാറിയെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. അപകടങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണരുമെന്ന് നടിക്കുന്നിടത്തോളം സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജീർണിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിലകൾ
ഭരണപരമായ അനാസ്ഥ മൂലമുണ്ടായ കൂട്ടക്കൊലയായാണ് ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (സിടിഐ) ഈ സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ പിജികളുടെയും സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിടിഐ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. ലൈസൻസ്, വാടക രജിസ്റ്റർ, പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ, അഗ്നിശമന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഒസി) എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മരിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള ജീർണിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അനധികൃതമായി രണ്ട് നിലകൾ കൂടി പണിതു. ബേസ്മെൻ്റിൽ നിരന്തരം കുഴിച്ചിട്ടും ഈർപ്പവും ഭിത്തികളിൽ വിള്ളലുകളും ഉണ്ടായിട്ടും എംസിഡി നടപടിയെടുത്തില്ല. കേരളം, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു കിടക്കയ്ക്ക് 12,000 മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടും അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
VIDEO | Delhi: On building collapse in Satya Niketan, Delhi AAP President Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) says, " see, since yesterday, people are saying on social media, the bjp leaders own properties, there is a loot happening on the name of the pg, mcd is not acting, the… pic.twitter.com/FetF61GoWy— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2026
കോടതി ഉത്തരവുകൾ അവഗണിച്ച് അനധികൃത നിർമാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണം. നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണത്തിനായി ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കണം. സമിതിയിൽ ഡൽഹി സർക്കാർ, എംസിഡി, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ, സിടിഐ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സിടിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നഗരകാര്യ വിദഗ്ധൻ്റെ പ്രതികരണം
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള 17 പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യാപകമായ അനധികൃത നിർമാണവും നിലവാരമില്ലാത്ത നിർമാണ സാമഗ്രികളുമാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മൂലകാരണമെന്ന് നഗരകാര്യ വിദഗ്ധനായ ജഗദീഷ് മാംഗെയ്ൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിൽഡർമാരും കരാറുകാരും മാത്രമല്ല, സർക്കാർ ഏജൻസികളും അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാരാണെന്നും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലെ ഏകദേശം 55 ലക്ഷം റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളിൽ 1.75 ലക്ഷത്തിന് മാത്രമേ സാധുതയുള്ള ഭൂപടമുള്ളൂ. അതായത് ഏകദേശം 53 ലക്ഷം നിർമാണങ്ങൾ അനധികൃതമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആണ്. അവിടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉയരവും അപ്രസക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആറ് മുതൽ ഒൻപത് മീറ്റർ വരെ വീതിയുള്ള ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളിൽ 17.5 മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉയരമുള്ള ഏഴ് നില കെട്ടിടങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് കടുത്ത ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ബിൽഡിങ് ബൈലോകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൽഹി ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയും (ഡിഡിഎ) അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എംസിഡിയും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ ഭൂമാഫിയയും അനധികൃത നിർമാണം നടത്തുന്നവരും മുതലെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അനധികൃത നിർമാണത്തിൻ്റെ വേരുകൾ
സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ കാലത്ത് രാജ്യത്തിന് അഭയാർഥികളെ തിടുക്കത്തിൽ താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിൽ അനധികൃത നിർമാണത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഉണ്ടായതെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു. ഭൂപടങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ 25 മുതൽ 40 വാര വരെ നീളമുള്ള ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് മുറികൾ നിർമിച്ചുവെന്നും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
माननीय प्रदेश अध्यक्ष @devendrayadvinc— Delhi Congress (@INCDelhi) September 6, 2026
जी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस, सत्य निकेतन में इमारत गिरने की दुर्घटना के बाद घटनास्थल का दौरा किया।
उन्होंने मांग की कि मलबे में दबे लोगों को तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाला जाए। साथ ही,
इस हादसे के लिए… pic.twitter.com/UbEqZmKEjy
സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ഭവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 1961-62 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡിഡിഎ രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ആദ്യകാല ജനതാ, ലോ-ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് (എൽഐജി) ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് ശേഷം, വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഭൂമി ലേലം ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ഡിഡിഎയുടെ പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ മാറി.
ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ചേരികളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതേസമയം മധ്യവർഗക്കാർ കൃഷിഭൂമിയിൽ യാതൊരു ആസൂത്രണവുമില്ലാതെ അനധികൃതമായി 50 മുതൽ 100 വരെ യാർഡ് വീടുകൾ നിർമിച്ചുവെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഇന്ന് ഇതേ വീടുകൾ കാലക്രമേണ ജീർണാവസ്ഥയിലും അപകടാവസ്ഥയിലുമാണ്.
സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ
കെട്ടിടങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തകർന്നതിന് പിന്നിൽ മൂന്ന് പ്രധാന സാങ്കേതിക പിഴവുകളുണ്ടെന്ന് ഡൽഹിയിലെ ജീർണിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിവിൽ എൻജിനീയറായ വിനീത് ലോചൻ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ നിലകൾ മാത്രമായി നിർമിച്ച അടിത്തറ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി ബലപ്പെടുത്താതെ കൂടുതൽ നിലകളിലേക്ക് നിർമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലാഭം നേടുന്നതിനായി നിർമാതാക്കൾ മോശം നിലവാരമുള്ള സിമൻ്റ്, മണൽ, ദുർബലമായ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം. ഇതിൻ്റെ തകരാറുകൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങും.
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മൂന്നാമതായി, വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും ടൈലുകൾക്കുമായി ആളുകൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും പ്ലംബിങ്ങും വാട്ടർപ്രൂഫിങ്ങും അവഗണിക്കുന്നു. ഭിത്തികളിൽ നിന്നും പൈപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം ചോർച്ച ആന്തരിക ബലപ്പെടുത്തലിനെ നശിപ്പിക്കുകയും കോൺക്രീറ്റിനെ ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ആയുസ്സ് 25 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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