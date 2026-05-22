രോഗിയായ അമ്മയെ കാണാൻ മൂന്ന് ദിവസം; ഡല്ഹി കലാപക്കേസില് ഉമർ ഖാലിദിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം
മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ഉമർ ഖാലിദിന് ജാമ്യം. വിധി ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയുടേത്.
Published : May 22, 2026 at 12:38 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : ഡല്ഹി കലാപത്തിലെ ഗൂഢാലോചന കേസ് പ്രതി ഉമർ ഖാലിദിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം. മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ഉമർ ഖാലിദിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ചികിത്സയില് ഉള്ള മാതാവിനെ കാണാനാണ് ജാമ്യം. ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയുടേതാണ് വിധി. ജൂണ് ഒന്ന് മുതല് മൂന്ന് വരെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം.
ഇന്ന് (മെയ് 22) തനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉമർ ഖാലിദ് ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മാവന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനും മാതാവിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും 15 ദിവസത്തേക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഉമർ ഖാലിദിന്റെ ആവശ്യം. വിചാരണ കോടതി നേരത്തെ ഈ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു.
ജസ്റ്റിസ് പ്രതിഭ എം സിങ്, ജസ്റ്റിസ് മധു ജെയിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആണ് ഉമർ ഖാലിദിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഉമറിന് വേണ്ടി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ത്രിദീപ് പയ്സ് ഹാജരായി. അഡിഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്.വി രാജു ആണ് ഡല്ഹി പൊലീസിന് വേണ്ടി ഹാജരായത്. ഉമർ ഖാലിദിന്റെ മാതാവിന് നിസാരമായ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും സഹോദരിമാർക്ക് മാതാവിനെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും എസ്.വി രാജു വാദിച്ചു. ഉമർ ഖാലിദിന് പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാമെന്നായിരുന്നു രാജു കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചത്.
എന്നാല് ഇരുഭാഗത്തിന്റെയും വാദപ്രതിവാദങ്ങള് കേട്ടശേഷം കോടതി ഉമർ ഖാലിദിന് അനുകൂലമായി വിധി പറയുകയായിരുന്നു. അമ്മയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി ജൂൺ 1 മുതൽ 3 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉമർ ഖാലിദിന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ എന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഉമർ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അമ്മാവന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഉമർ ഖാലിദിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. അമ്മാവനുമായി അത്ര അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് എന്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടപ്പോള് ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചില്ല എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. ഇത്രനാള് കഴിഞ്ഞ് മരണാനന്തര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതില് അർഥമില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
2020ല് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഡല്ഹി കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പ്രസ്തുത കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഉമർ ഖാലിദിനെ ഡല്ഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഷർജീല് ഇമാമും ഉമറിനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.
