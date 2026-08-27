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2020 ഡൽഹി കലാപം: ആക്രി വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 13 പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെവിട്ടു; സാക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറി

പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ പോലും കുറ്റകൃത്യത്തെ അനുകൂലിച്ച് മൊഴി നൽകിയില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഡൽഹി കോടതി പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടത്...

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 12:45 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 2020-ലെ ഡൽഹി കലാപത്തിനിടെ 32-കാരനായ ആക്രി വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട 13 പേരെയും ഡൽഹി കോടതി വെറുതെവിട്ടു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ പോലും കുറ്റകൃത്യത്തെ അനുകൂലിച്ച് മൊഴി നൽകിയില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് കർക്കർഡൂമ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി പ്രവീൺ സിങ് പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്.

സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി; പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി

കലാപസമയത്ത് ഏകദേശം 250 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രതികൾ എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതോ, അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്നതോ മാത്രം ഒരാൾ മാരകായുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചതിനോ അക്രമം നടത്തിയതിനോ ഉള്ള തെളിവാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രധാന ദൃക്‌സാക്ഷിയായി അവതരിപ്പിച്ച ദേവേഷ് രാജ്പുത് വിചാരണവേളയിൽ പൂർണമായും കൂറുമാറി. മറ്റ് ചില സാക്ഷികൾ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും, ഇവർ തന്നെയാണ് ആക്രി വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നോ കവർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തെന്നോ തെളിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

കേവലം ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് മാത്രം കുറ്റക്കാരാകില്ല

കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലാതെ, ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതികളുടെ കൈവശം മാരകായുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾ തീവെപ്പിലോ കവർച്ചയിലോ പങ്കെടുത്തതിന് യാതൊരുവിധ അനിഷേധ്യമായ തെളിവുകളും റെക്കോർഡുകളിൽ ഇല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ കുറ്റകൃത്യമല്ല

ജനക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ "ജയ് ശ്രീ റാം", "ഹർ ഹർ മഹാദേവ്" തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു എന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദത്തോടും കോടതി വിയോജിച്ചു. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാകാത്ത പക്ഷം, കേവലം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് മാത്രം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി പ്രവീൺ സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ: കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട 13 പേരെയും കൊലപാതകം, കലാപം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി വെറുതെവിട്ടെങ്കിലും, പ്രതികളിലൊരാളായ ഹിമാൻഷു ഠാക്കൂറിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യാപാരിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാത്തതിനാൽ ഇയാളെ മോഷ്ടിച്ച വസ്‌തു കൈവശം വെച്ച കുറ്റത്തിന് (IPC Section 411) കോടതി ശിക്ഷിച്ചു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ ചൊല്ലി 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ വർഗീയ കലാപത്തിൽ 53 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുനൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കലാപത്തിനിടെയാണ് 32 വയസ്സുള്ള ആക്രി വ്യാപാരി ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കൃത്യമായ അന്വേഷണമോ വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളോ ഹാജരാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിയാത്തതാണ് കേസ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായത്.

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