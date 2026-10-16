പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ കച്ചവടം തകർത്തു; നഷ്ടപരിഹാരം തേടി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉടമ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ
പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള് കച്ചവടം തകര്ത്തു, നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ച് വ്യാപാരി
By ANI
Published : October 16, 2026 at 4:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള് മൂലമുണ്ടായ തകര്ച്ചയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉടമ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.. ഡല്ഹിയിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ കോണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെന്ട്രൽ പാർക്കിൽ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 16) കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നൽകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ വാസുദേവ് സാംബ്രെ, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് ശർമ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. നിലവിൽ കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള സമാനമായ മറ്റ് ഹർജികൾക്കൊപ്പം ഈ വിഷയവും ഒന്നിച്ച് പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ഉമംഗ് ത്യാഗിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
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ന്യൂഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ 2017 ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഹർജിക്കാരനായ ആയുഷ് ചോപ്രയുടെ കുടുംബം 'മിനാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ്' നടത്തിവരികയാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഹർജിക്കാരനും മറ്റ് വ്യാപാരികൾക്കും കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഒത്തുചേരലിനോ, കൊണാട്ട് പ്ലേസ് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് അനധികൃത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കോ പ്രകടനങ്ങൾക്കോ അനുമതി നൽകരുതെന്നും, അവ തടയണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കൂടാതെ 2026 ഒക്ടോബർ 10-ന് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തനിക്കും മറ്റ് ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഉണ്ടായ നഷ്ടം കണക്കാക്കണമെന്നും, അതിന് ഉത്തരവാദികളായവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർദിഷ്ട ഒത്തുചേരലിന് നിയമപരമായ സാധുതയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ', 2022 ഏപ്രിൽ 28-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച 'സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ'എന്നിവ പ്രകാരമാണ് സെൻട്രൽ വിസ്തയിലും പരിസരത്തുമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി ജന്തർ മന്തറിൽ ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുകയും, അതിനായി ന്യൂഡൽഹി ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് കുറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അപേക്ഷ നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൂടാതെ, അവിടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയുള്ള സമയത്തേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, 2026 ഒക്ടോബർ 11-ന് ജന്തർ മന്തറിനെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമെന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും, പകരം മറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
സെൻട്രൽ പാർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുമതി തേടിയതായും വിവരമില്ല. പരിപാടിക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കുള്ള ആഹ്വാനം നൽകപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ, ഈ ജില്ലയിൽ 'ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത, 2023'-ലെ സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇത്തരമൊരു ഒത്തുചേരൽ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ വ്യാപാരികളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ 19(1)(g), 21 എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങൾ പ്രകാരം ഇവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ, ഒത്തുചേരാനുള്ള അവകാശത്തിന് തുല്യമായ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. ഡൽഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.
2026 ഒക്ടോബർ 10-ന്, അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടും ഇതേ സംഘടന ജന്തർ മന്തറിൽ ഒരു ഒത്തുചേരൽ നടത്തിയപ്പോൾ, കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ കടകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു. അന്ന് കൊണാട്ട് പ്ലേസിന് 150 മുതൽ 200 കോടി രൂപ വരെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി 'ന്യൂഡൽഹി ട്രേഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ' കണക്കാക്കി. കൂടാതെ, ഡൽഹിയിലുടനീളം 2,000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസിനെ ഇത് ബാധിച്ചതായി 'ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി'യും വിലയിരുത്തിയെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ഹർജിക്കാരൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ ബിസിനസിൽ, നവരാത്രി കാലയളവിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഇടിവുണ്ടായതായും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഹാരം ആരുടെയും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ഒക്ടോബർ 9-ന് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി അനുയോജ്യമായ ബദൽ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, 2026 ഒക്ടോബർ 11-ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനായി നിശ്ചയിച്ചു.
"പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാവുന്നതല്ല. വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നടത്താവൂ" എന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു പ്രതിഷേധം മൂലം നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഹൈക്കോടതിക്ക് ഒരു സംവിധാനം രൂപീകരിക്കാമെന്നും, കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരും പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ഒക്ടോബർ 10-ന് തങ്ങൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്ന് ആ നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിനും കോണോട്ട് പ്ലേസിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് മറ്റൊരിടവും ആശ്രയിക്കാനില്ല.
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