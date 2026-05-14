വേനൽച്ചൂടിൽ വെന്ത് ഡൽഹി; ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിനം ഇന്ന്, ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം
By PTI
Published : May 14, 2026 at 7:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിവസം ഇന്ന്. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് 40.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി. സീസണിലെ ശരാശരിയേക്കാൾ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് ഇത്. രാത്രി ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) 'യെല്ലോ' അലേർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശം, നേരിയ മഴ, ഇടി, മിന്നൽ, മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വൈകുന്നേരമോ രാത്രിയിലോ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും രാത്രികാലങ്ങളിലും ചൂടിന് ശമനമുണ്ടാകില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (IMD) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. രാത്രിയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മെയ് 19 വരെ മഴയ്ക്കോ കാറ്റിനോ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരും.
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് നിർജ്ജലീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊഴികെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ച് ശരീരം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി നിലനിർത്തണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വെയിലത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നവർ ഇളം നിറത്തിലുള്ള അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
അതേസമയം, കുറഞ്ഞ താപനില 23.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം 'മിതമായ' വിഭാഗത്തിൽ 154 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ AQI 134 ആയിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് (CPCB) ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സിപിസിബിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പൂജ്യത്തിനും 50 നും ഇടയിലുള്ള വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയാണ് ഏറ്റവും 'നല്ലത്'. 51 മുതൽ 100 വരെ 'തൃപ്തികരം', 101 മുതൽ 200 വരെ 'മിതമായത്' , 201 മുതൽ 300 വരെ 'മോശം', 301 മുതൽ 400 വരെ 'വളരെ മോശം', 401 മുതൽ 500 വരെ 'ഗുരുതരം' എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത?
എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാകില്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചിലരുടെ ശരീരം കൂടുതൽ ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടും. ഡോ. ഗുപ്തയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർബലരായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവയാണ്
- ശിശുക്കളും ചെറിയ കുട്ടികളും
- 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ
- പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ
- ഹൃദ്രോഗമുള്ള വ്യക്തികൾ
- രോഗികൾ
- ഗർഭിണികൾ
- ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ
- പുറത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ
- മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ
