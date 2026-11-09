'മട്ടൻ' എന്ന വ്യാജേന ട്രെയിനിൽ കടത്തിയത് ടണ് കണക്കിന് ഗോമാംസമെന്ന് സംശയം; പിടികൂടി ഡൽഹി റെയിൽവേ പൊലീസ്
റെയിൽവേ വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
By ANI
Published : November 9, 2026 at 5:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി : ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം ഡൽഹിയിലെ ന്യൂ വാഷിംഗ് ലൈൻ (NZM) റെയിൽവേ യാർഡിലേക്ക് എത്തിച്ച ഏകദേശം 1286.35 കിലോഗ്രാം സംശയാസ്പദമായ മാംസം അധികൃതർ പിടികൂടി. ഗോമാംസമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മാംസമാണ് കാർഗോ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഡിസിപി റെയിൽവേ യൂണിറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് ഈ നിർണായക വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. റെയിൽവേ വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
റെയിൽവേ വിജിലൻസിൻ്റെ നീക്കവും FSL പരിശോധനയും
ബറോഡ ഹൗസിലെ റെയിൽവേ വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് റെയിൽവേ പൊലീസും അധികൃതരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും (IO) സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറും (SHO) ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
മാംസത്തിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (FSL) സംഘത്തെയും ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറെയും സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇ സാക്ഷി (e-sakshya) ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികൾ FSL സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണ്.
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ദക്ഷിൺ എക്സ്പ്രസിൽ കാർഗോയായി എത്തിയ പാക്കേജുകൾ
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ദക്ഷിൺ എക്സ്പ്രസ് (Dakshin Express) ട്രെയിൻ വഴിയാണ് ഈ മാംസം ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചത്. ആകെ 20 തെർമോക്കോൾ കാർട്ടൺ പാക്കേജുകളിലായാണ് സംശയാസ്പദമായ മാംസം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ റെയിൽവേ രേഖകളിൽ 'മട്ടൻ' , 'മീറ്റ്' എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ കാർഗോ പാക്കേജുകൾക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
സർക്കാർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെയും (GRP) റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെയും (RPF) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമുകൾ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നശീകരണ നടപടികളും മറ്റ് നിയമപരമായ തുടർനടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രസ് റിലീസിൽ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അനധികൃത ഇ-കാറ്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി IRCTC
ഇതിന് പുറമെ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (IRCTC) ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും താൽപ്പര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തി അനധികൃത ഇ-കാറ്ററിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും ആപ്പുകൾക്കും എതിരെ കർശന എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡ്രൈവിന് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
യാത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യവും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, IRCTC ബ്രാൻഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും അനധികൃതമായി ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് അപ്പുറം ശക്തമായ നിയമനടപടികളിലേക്കാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർ തീവണ്ടി യാത്രകളിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ 'ഫുഡ് ഓൺ ട്രാക്ക്' (Food on Track) മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ IRCTC അംഗീകൃത വെണ്ടർമാർ വഴിയോ മാത്രം ഭക്ഷണങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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