ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു; കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ഐസ നേതാവ് നേഹ ബോറയെ വിട്ടയച്ചു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ മണ്ഡി ഹൗസിൽ നിന്നാണ് നേഹ ബോറയെയും മറ്റ് ഐസ പ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കൊണാട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നതിനിടെ നേപ്പാൾ എംബസിക്ക് മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു നടപടി
Published : October 17, 2026 at 6:39 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ഐസ (എ.ഐ.എസ്.എ) നേതാവ് നേഹ ബോറയെ വിട്ടയച്ചു. ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് സുഹൃത്ത് സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. അതേസമയം, കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജിത് ദീപ്കെയെ ഇന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ മണ്ഡി ഹൗസിൽ നിന്നാണ് നേഹ ബോറയെയും മറ്റ് ഐസ പ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കൊണാട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നതിനിടെ നേപ്പാൾ എംബസിക്ക് മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു നടപടി. തുടർന്ന് ഇവരെ എവിടേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന് പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നില്ല.
രാത്രി മുഴുവൻ പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തകർ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. പിന്നീട് ആർ.കെ പുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നേഹ ഉള്ളതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ച് സുഹൃത്ത് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, തുടർന്ന് സെക്ഷൻ 65 പ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കലിൽ വച്ച ശേഷം താക്കീത് നൽകി വിട്ടയക്കുകയുമായിരുന്നു.
നേഹയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജിത് ദീപ്കെയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കരോൾ ബാഗിലെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അഭിജിത്തിനെ കാണാൻ പൊലീസ് ആരെയും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.
മുൻപ് വിമാനത്തിൽ വച്ച് അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത്, പൊതുക്രമം തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ അഭിജിത് ബോണ്ട് ഒപ്പിട്ടു നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ലംഘിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം നിർണായകമാകും. നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രഞ്ജൻ എന്നിവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്ത് തിഹാർ ജയിലിലെ പ്രത്യേക സെല്ലുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
തുടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ
അതിനിടെ, ഡൽഹിയിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്നും തുടരും. ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പരിസരത്ത് ഇന്ന് 'തിരംഗ മാർച്ച്' സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കളെ മണിക്കൂറുകളോളം അജ്ഞാത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സി.ജെ.പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ജന്തർമന്തറിൽ ആർ.ഡബ്ലിയു.പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധം നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇന്നും പൊലീസ് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. സെൻട്രൽ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അടച്ചിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്സവ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യം സംയുക്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ വിവിധ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയേക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി.ജെ.പി നടത്തിയ മാർച്ചിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ നേതാക്കൾ, കസ്റ്റഡി നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- പണം കൊടുത്താൽ ഗവേഷണ ലേഖനം; കാൻസർ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ 'പേപ്പർ മിൽ' തട്ടിപ്പ് സജീവം