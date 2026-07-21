ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം; 'പരീക്ഷാ വിവാദത്തിനും പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി കേന്ദ്രം': കോൺഗ്രസ്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പൊലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് നീക്കി.
By ANI
Published : July 21, 2026 at 8:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത് പൊലീസ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ എംപിമാരെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വഴിയിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച് പൊലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റു. 'അവർ ഭീരുക്കളാണ്, അവർ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പേടിയില്ല,' അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
വൻ പ്രതിഷേധമാണ് സ്ഥലത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്. സമാജ്വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്, നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (ശരദ്ചന്ദ്ര പവാർ) എംപി സുപ്രിയ സുലെ എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. സർക്കാരിനെതിരായ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ പ്രതിഷേധമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
'രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പുതിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിത്. അവർ നമ്മളെ ജയിലിലടച്ചേക്കാം, ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് മോശമായി പെരുമാറിയേക്കാം, പക്ഷേ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ട, പേപ്പർ ചോർച്ച കാരണം കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അണഞ്ഞുപോയ ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും മോദി ജി ഉത്തരം നൽകേണ്ടിവരും. ഈ വിപ്ലവം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ അഗ്നിയായി ജ്വലിക്കും,' രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നീതി വേണമെന്നും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെയും തടങ്കലിൽ വച്ചത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. എല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യത്തിനായി പോരാടുകയാണ്, ഉടൻ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർലമെൻ്ററി ചർച്ച നടത്താമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക് കല്യാൺ മാർഗിൽ പ്രതിഷേധം തുടർന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ആരോപിച്ചു.
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പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം നീക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും ഗാന്ധി സ്ഥലം ഒഴിയാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും ജനാധിപത്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പാർലമെൻ്റ് അതിന് തടസം പറഞ്ഞെന്നും അതേസമയം പരീക്ഷാ വിവാദത്തിനും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച സിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ പൊലീസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഡൽഹിയിലെ റാം മനോഹർ ലോഹിയ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുച്ചേർന്നത്. മത്സര പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം.
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