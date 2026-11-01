40,000 രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് 13 കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി പൊലീസ്
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറത്തുപോയ മകൻ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഷാദാരയിലെ ജ്യോതി നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 5:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്ക്. ഒടുവിൽ യുപിഐ വഴി 5,000 രൂപ കൈമാറി മൂന്ന് മണിക്കൂറുനുള്ളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 13 കാരനെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ഡൽഹി പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ ആകാശ് എന്നയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ആകാശ് 40,000 രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് 13 കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിവരം ലഭിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇയാളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കരാവാൽ നഗറിലെ ഒരു സൈബർ കഫേയിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. മോചനദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 5,000 രൂപ കൈപ്പറ്റാൻ നേരിട്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലായതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവമിങ്ങനെ
ഒക്ടോബർ 30 നാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറത്തുപോയ മകൻ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഷാദാരയിലെ ജ്യോതി നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതിന് 40,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അജ്ഞാതനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ആ സ്ത്രീയ്ക്ക് ഫോൺകോൾ വന്നു. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനുമായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ ആൾ വീണ്ടും സ്ത്രീയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും മോചനദ്രവ്യം യുപിഐ വഴി അയക്കണമെന്നും നിർബന്ധിച്ചു. ഇതിനായി ഒരു ബാർകോഡും അയച്ചു. ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 5,000 രൂപ ഈ ബാർക്കോഡിലേയ്ക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെ സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അന്വേഷണ സംഘം കരാവാൽ നഗറിലെ ഒരു സൈബർ കഫേയിൽ എത്തി.
അവിടെ വച്ച് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയോടൊപ്പം എത്തിയ ഒരാൾ 50 രൂപ കമ്മിഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട്, പണം സ്വീകരിക്കാൻ സൈബർ കഫേ ഉടമയുടെ യുപിഐ ബാർകോഡ് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സൈബർ കഫേയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാണാതായ തൻ്റെ മകനെ സ്ത്രീ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
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തുടർന്ന് പ്രതിയെ വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് വരുത്തുന്നതിനായി അതേ ബാർകോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് 5,000 രൂപയുടെ മറ്റൊരു ഇടപാടുകൂടി നടത്തി. ഈ സമയം പണം നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റാനായി പ്രതി കുട്ടിയുമായി വീണ്ടും സൈബർ കഫേയിലെത്തി. ഇവിടെവച്ച് ഇയാൾ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. കഫേ ഉടമയുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ പിടികൂടുകയും കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ താൻ സദർ ബസാറിൽ ഡെലിവറി സഹായായി ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും തൻ്റെ ബന്ധുവഴിയാണ് കുട്ടിയെ പരിചയമെന്നും ആകാശ് വെളിപ്പെടുത്തി. കുട്ടിയെ തൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയതിന് ശേഷമാണ് മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചതെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് 5,000 രൂപയും മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്കൂട്ടറും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഈ ഇടപാടിൽ സഹായിച്ചതിന് കഫേ ഉടമയ്ക്ക് 50 രൂപ കമ്മിഷനും ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രതിക്ക് മുൻപ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കുട്ടിയെ പിന്നീട് കുടുംബത്തിന് കൈമാറി.
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