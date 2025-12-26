ETV Bharat / bharat

മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി; ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്

ഡൽഹി മലിനീകരണ പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ ആം ആദ്‌മി നേതാക്കൾ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിൽ സാന്താക്ലോസിനെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് കേസ്.

CASE AGAINST AAP LEADERS HURTING RELIGIOUS SENTIMENTS AAP LEADERS DELHI POLICE
AAP leaders (ani)
By ANI

Published : December 26, 2025 at 7:50 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്. നേതാക്കളായ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്, സഞ്ജീവ് ഝ, ആദിൽ അഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തത്. ഡൽഹി മലിനീകരണ പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി നേതാക്കൾ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിൽ സാന്താക്ലോസിനെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് കേസ്.

കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ സാന്താക്ലോസിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് പേർ ഡൽഹിയിലെ മലിനമായ വായു ശ്വസിച്ച് തെരുവിൽ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നതും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുന്നതുമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ഈ വീഡിയോയിൽ സാന്താക്ലോസിനെ പരിഹസിച്ചുവെന്നും ഇതിലൂടെ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികളെ അപമാനിച്ചുവെന്നുമാണ് പറയുന്നത്.

എന്നാൽ ബിജെപി സർക്കാർ വീഡിയോയിൽ അതൃപ്‌തരാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ആംആദ്‌മി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് എത്തി. 'സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ശക്തിക്കും നന്ദി, ബിജെപി ഇന്ന് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥരാണ്. ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ശക്തി' ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.

മലിനീകരണ പ്രതിസന്ധി വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയെന്നും, ഇത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തെളിച്ചെന്നും ആം ആദ്‌മി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ആരവല്ലി പർവതനിരകളെ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച ഭരദ്വാജ്, വർധിച്ചു വരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ നിശബ്‌ദരാക്കാൻ ഏകോപിത ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭരദ്വാജ് തൻ്റെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. നമ്മൾ ഇനിയും അവരെ കൂടുതൽ തുറന്നുകാട്ടുകയും അവരെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുകയും വേണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിലെ ലജ്‌പത് നഗറിൽ സാന്താക്ലോസിൻ്റെ തൊപ്പികൾ വലിച്ചുമാറ്റി അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അസഭ്യം പറഞ്ഞു ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു ബിജെപി ക്രിസ്ത്യൻ പ്രവർത്തകൻ്റേയും മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടില്ല. ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹത്തിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നും രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്‌ച സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കാതോലിക് ബിഷപ്പ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ( സിബിസിഐ) അധ്യക്ഷന്‍ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് ആന്‍ഡ്രൂസ് താഴത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് മുമ്പാകെയാണ് ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷ രാവില്‍ ആന്‍ഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന വച്ചത്.

ക്രൈസ്‌തവര്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ അത്യധികം ദുഃഖകരമാണെന്നും സിബിസിഐ പുറത്ത് വിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ മതസ്വാതന്ത്ര്യം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനെ മുറിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ALSO READ: ക്രൈസ്‌തവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് ആന്‍ഡ്രൂസ് താഴത്ത്

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

