ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 223 പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് കേസ്
By PTI
Published : October 3, 2026 at 2:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്തറിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിന് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടും കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് എഫ്.ഐ.ആറുകളാണ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 223 പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് കേസ്. എഫ്.ഐ.ആറുകളിൽ വ്യക്തികളുടെയോ സംഘടനകളുടെയോ പേരുകൾ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നേരിട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സംഘാടകരുടെയും സംഘടനകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നത്.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ഉന്നയിച്ചാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും വെള്ളിയാഴ്ച ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. എന്നാൽ, പ്രദേശത്ത് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ പ്രതിഷേധക്കാർ ലംഘിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം, മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ ഒത്തുചേരലുകൾ, ഘോഷയാത്രകൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, ധർണകൾ, മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നിവ നിരോധിച്ചിരുന്നു. തോക്കുകൾ, ബാനറുകൾ, പ്ലക്കാർഡുകൾ, ലാത്തികൾ, വാളുകൾ, വടികൾ, ഇഷ്ടികകൾ, സമാനമായ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നതും നിരോധനമുണ്ടായിരുന്നു.
സെക്ഷൻ 223 പ്രകാരം അത്തരമൊരു ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാത്തതിന് ആറ് മാസം വരെ തടവോ 2,500 രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കും. കുറ്റകൃത്യം മനുഷ്യജീവനോ ആരോഗ്യത്തിനോ സുരക്ഷയ്ക്കോ അപകടമുണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കലാപത്തിനോ സംഘർഷത്തിനോ കാരണമാകുകയോ ചെയ്താൽ, ശിക്ഷ ഒരു വർഷം വരെ നീട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ചുമത്താം എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തോളം പേരെ പൊലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു. ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി, എ.എ.പി നേതാക്കളായ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്, സഞ്ജയ് സിങ്, ആർ.ജെ.ഡി എം.പി മനോജ് ഝാ, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് എ.എ റഹീം, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ യോഗേന്ദ്ര യാദവ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളെ പൊലീസ് തടഞ്ഞുവെക്കുകയും പിന്നീട് വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. ഫത്തേപൂർ ബെരി, ദ്വാരക സെക്ടർ 23, കാരവൽ നഗർ, ബദർപൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കാണ് നിരവധി തടവുകാരെ കൊണ്ടുപോയത്.
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