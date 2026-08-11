സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം; ഡൽഹി അതീവ സുരക്ഷയില്; 19 തീവ്രവാദികളുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി പോസ്റ്റര് പുറത്തിറക്കി പൊലീസ്
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള 19 "മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ്" തീവ്രവാദികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്തിറക്കി സുരക്ഷാ സേന.
Published : August 11, 2026 at 4:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി, ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് കണക്കിലെടുത്ത്, തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും അപകട സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഡൽഹി പൊലീസ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ, അൽ-ഖ്വയ്ദ, വിവിധ ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകര സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധമുള്ള 19 "മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ്" തീവ്രവാദികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്ററുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പോസ്റ്ററുകളിലെ തീവ്രവാദികൾ
ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീനുമായി ബന്ധമുള്ള റിയാസ് ഭട്കലിൻ്റേയും ഷബന്ദ്രി മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിൻ്റേയും (ഇഖ്ബാൽ ഭട്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന) പേരുകൾ പോസ്റ്ററുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അൽ-ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധമുള്ള മുഹമ്മദ് ഷർജീൽ അക്തർ, അബു സുഫിയാൻ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അർഷിയാൻ എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോകളും പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഖാലിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഫോഴ്സുമായി ബന്ധമുള്ള രഞ്ജിത് സിങ് എന്ന നീത, പരംജിത് സിങ് പമ്മ, ഖാലിസ്ഥാൻ ടൈഗർ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധമുള്ള അർഷ്ദീപ് സിങ് എന്ന അർഷ് ദല്ല, ബബ്ബർ ഖൽസ ഇൻ്റർനാഷണലുമായി ബന്ധമുള്ള ഹർവീന്ദർ സിങ് സന്ധു എന്ന റിൻഡ, വാധവ സിങ് ബബ്ബർ, ഗുർമീത് സിങ് ബഗ്ഗ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തീവ്രവാദികളുടെ മുഖങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നത് കൂടിയാണ്. പോസ്റ്ററുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് പൊലീസ് പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവരം നൽകുന്നയാളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ഉചിതമായ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും പൊലീസ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ 112നൊപ്പം സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിശദാംശങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മെട്രോ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം
സുരക്ഷാപരിധി പ്രധാന ചടങ്ങിൻ്റെ വേദിയായ ചെങ്കോട്ടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകൾ, പൊതു ഇടങ്ങൾ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, മറ്റ് അപകട സാധ്യതാ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓരോ വ്യക്തിയെയും സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡൽഹി മെട്രോയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ, ഇതിനായി കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപാടി നടക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹി പൊലീസും എൻഎസ്ജിയും ഭീകരവിരുദ്ധ ഡ്രിൽ നടത്തുന്നു
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തലസ്ഥാനത്ത് ഡൽഹി പൊലീസും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും (എൻഎസ്ജി) സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഭീകരവിരുദ്ധ മോക്ക് ഡ്രില്ലിൽ നിന്നും സുരക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്.
ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പോലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ സുരക്ഷാ സേനകളുടെ സജ്ജീകരണവും ഏകോപനവും എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിലും പരിസരങ്ങളിലും ദേശീയ സുരക്ഷാ സേനയും (NSG) ഡൽഹി പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ വലിയ തോതിലുള്ള മോക്ക് ഡ്രില്ലാണ് 'സുദർശൻ ശക്തി-5'.
ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം സ്ഫോടനങ്ങൾ, വെടിവയ്പ്പ്, ബന്ദികളാക്കൽ, വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കെമിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ, റേഡിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ (സിബിആർഎൻ) ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനുകരണമായിരുന്നു 'സുദർശൻ ശക്തി-5'.
കാശ്മീരി ഗേറ്റ് ഐഎസ്ബിടി, കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, നെഹ്റു പ്ലേസ്, ഐജിഐ വിമാനത്താവളം, റെഡ് ഫോർട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, കൽക്കാജി ക്ഷേത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെ തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സംയുക്ത അഭ്യാസത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസ് സ്വാറ്റ് ടീം, ജില്ലാ പൊലീസ്, ബോംബ് നിർമാർജന സ്ക്വാഡുകൾ, ട്രാഫിക് പൊലീസ്, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എന്നിവരും ആർമി, എൻഡിആർഎഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, എഎഐ, ഡിഎംആർസി, ഫയർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വകുപ്പുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ പങ്കാളികളായി.
കർശന നിരീക്ഷണം
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി, തലസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും ചലനങ്ങൾ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ശക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോട്ടലുകൾ, ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ, വാടകക്കാർ, സംശയാസ്പദമായ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അതിഥികളുടെ പരിശോധന, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സിസിടിവി നിരീക്ഷണവും പട്രോളിങും എന്നിവ നടത്തും.
സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും പ്രാദേശിക പൊലീസും കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും തമ്മിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലും പൊലീസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ പരിപാടിയാണ്. തൽഫലമായി, സാധ്യതയുള്ള ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. 19 മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് തീവ്രവാദികളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഈ ജാഗ്രതാ കാമ്പെയ്നിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. തലസ്ഥാനത്തോ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലോ ഈ വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ ഉടനടി സൂചന ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ മുഖങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
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