തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല'; ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രതിഷേധം
യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിയാണ് മേലധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നൂറുകണക്കിന് പൊലീസുകാർ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്
Published : November 2, 2026 at 11:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഭിഭാഷകരുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്യായമായി സ്ഥലംമാറ്റിയെന്നാരോപിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ പൊലീസുകാരുടെ വൻ പ്രതിഷേധം. ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ഓഫ് പൊലീസ് (എ.സി.പി), ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവരെ അപ്രധാന തസ്തികകളിലേക്ക് മാറ്റിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സേനാംഗങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചതോടെ സ്ഥലത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു.
യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടിയാണ് മേലധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നൂറുകണക്കിന് പൊലീസുകാർ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. അഭിഭാഷകരും പൊലീസും തമ്മിലുണ്ടായ ചില തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന എ.സി.പിയെയും ഇൻസ്പെക്ടറെയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. അഭിഭാഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ കടുത്ത സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. സേനയുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ ഉടനടി പിൻവലിക്കണമെന്നും, ഏകപക്ഷീയമായ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
Delhi: Delhi Police personnel and officers were seen raising demands on the road outside Police Headquarters (PHQ), while senior officers tried to persuade them to take up their concerns with the Police Commissioner inside the headquarters instead of staging a roadside protest. The gathering follows the transfer of ACP Manasvi Vashistha and Shahdara SHO Arun Kumar after the October 23 incident at Shahdara police station— IANS (@ians_india) November 2, 2026
കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചു
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ സമരവുമായി എത്തിയത് ആഭ്യന്തര ഭരണകൂടത്തെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിനും പരിസരത്തും വൻ സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമരം ചെയ്യുന്ന പൊലീസുകാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസേനയെയും സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചു. ഇതോടെ കേന്ദ്രസേനയും ഡൽഹി പൊലീസും തമ്മിൽ നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും നീതി ഉറപ്പാക്കാനും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഏന്തിയാണ് സേനാംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കുന്ന സമീപനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം
ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സേനാംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും അന്തസ്സിനും വേണ്ടി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ നേരിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തീസ് ഹസാരി കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ അഭിഭാഷകരും പൊലീസും തമ്മിലുണ്ടായ രൂക്ഷമായ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെയും സമാനമായ രീതിയിൽ പൊലീസുകാർ തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു.
അന്നും അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയം സ്വീകരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര ഭരണനിർവഹണത്തിലെ പാളിച്ചകളാണ് പരസ്യമായിരിക്കുന്നത്. നിയമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായി തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പൊലീസുകാർക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ്.
ഡൽഹി നഗരത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന സേനാംഗങ്ങൾ തന്നെ സമരരംഗത്തേക്ക് വന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുതാര്യമായ സ്ഥലംമാറ്റ നയം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും, ബാഹ്യസമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ.
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