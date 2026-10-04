'സമരം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളോട് പൊലീസ് മോശമായി പെരുമാറി; അമിത് ഷാ മറുപടി പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായ സ്ത്രീകളോട് പൊലീസ് മോശമായി പെരുമാറിയതിൽ അമിത് ഷാ ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.
Published : October 4, 2026 at 11:20 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഡൽഹി പൊലീസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലായതിനാൽ അമിത് ഷാ ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എക്സിൽ പറഞ്ഞു.
"ജന്തർ മന്തറിൽ ഒരു വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മോശമായി പെരുമാറിയതായി ആരോപിച്ചു. മണിക്കൂറുകളായി, നൂറുകണക്കിന് പത്രപ്രവർത്തകർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്: എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അത് പൊലീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കടമയല്ലേ? അവർ അത് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല" രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശനിയാഴ്ച മാത്രം ജന്തർ മന്തറിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "സ്ത്രീ പ്രതിഷേധക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറിയതായി ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ക്യാമറകൾ പിടിച്ചുപറിച്ചു, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വലിച്ചിഴച്ചു. ഇത് ആദ്യമായല്ല - പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ത്രീകളോട് മോശമായ പെരുമാറ്റം നടത്തിയ വീഡിയോ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷയെ ഭയന്ന് ഡൽഹിയിലുടനീളമുള്ള സ്ത്രീകളും വിദ്യാർഥികളും സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊലീസ് അവർക്കെതിരെ കൈകൾ ഉയർത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരാതി പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാർ - എന്താണ് യഥാർഥത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഡൽഹി പൊലീസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ്. അമിത് ഷാ ജി, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? ഇതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകണം," രാഹുല് ഗാന്ധി എഴുതി.
ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (AISA) സമാനമായ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. "സ്ത്രീ പ്രതിഷേധക്കാർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, അഭിഭാഷകർ എന്നിവരെ പുരുഷ പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. പുരുഷ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്" ഐസ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പുരുഷ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വനിതാ പ്രതിഷേധക്കാരെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു"വെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
Also Read: ലിംഗസമത്വത്തിന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളാകണം: മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ