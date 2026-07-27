പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യണം; നിര്ദേശവുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്
ആക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകുന്നുണ്ട്
By ANI
Published : July 27, 2026 at 2:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്ദിറിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന അധിക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോകളും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശം. ജൂലൈ 20ന് നടന്ന 'സൻസദ് ചലോ' മാർച്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് പൊലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകിയത്.
തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും തുടർന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ മോശം ഭാഷയിലുള്ള നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ വിവിധ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി പൊലീസിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മോണിറ്ററിങ് സംഘം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ആക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകുന്നുണ്ട്. പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ നിരവധി മോശം കമൻ്റുകളും വീഡിയോകളും ഇതിനകം തന്നെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൈബർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ സംഘങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. കൂടുതൽ അധിക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ പരിശോധന തുടരുന്നത്. നീറ്റ്, സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ ജൂലൈ 20ന് നടത്തിയ 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിനിടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വലിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. ജന്തർ മന്ദിറിൽ നിന്ന് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ക്രൂരവും ആനുപാതികമല്ലാത്തതുമായ ബലപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിങ്കളാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകി. രാജ്യസഭയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർത്തിവച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജൂലൈ 20ന് നടന്ന പൊലീസ് നടപടിക്കിടെ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള ബലപ്രയോഗത്തെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതാണ് പൊലീസ് നടപടിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടെയുണ്ടായ അക്രമങ്ങളിൽ 130 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 65 വിദ്യാർഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റതായി ഡൽഹി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അക്രമസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 15 എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പ്രതിദിനം ശരാശരി പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന ജന്തർ മന്ദിറിലും പരിസരത്തുമായി മൂവായിരത്തോളം പൊലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെ കണ്ടെത്താനായി ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം (എഫ്ആർഎസ്) കാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളെ ഇതിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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