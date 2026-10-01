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മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ രാജിക്കായുള്ള പ്രക്ഷോഭം; ജന്തർ മന്തറിൽ അനുമതി നൽകാതെ ഡൽഹി പൊലീസ്

ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.

DELHI POLICE JANTAR MANTAR PROTEST GYANESH KUMAR GYANESH KUMAR RESIGNATION
October 2 protest call made by AAP's Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk)
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By ANI

Published : October 1, 2026 at 6:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഒക്‌ടോബർ രണ്ട് ജന്തർ മന്തറിൽ നടത്താൻ നിശ്ചിയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതി, തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ എന്നവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് അഹ്വാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ജന്തർ മന്തിർ മേഖലയിലേക്കുള്ള റോഡുകളിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി ഡൽഹി അധ്യക്ഷൻ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് തിങ്കളാഴ്‌ച പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇതിൽ പങ്കുചേരുകയോ സമാന്തര പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.

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അതേസമയം നാളെ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ മുംബൈയിലെ ശിവജി പാർക്കിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി 'ജയിൽ ഭാരോ ആന്ദോളൻ' (ജയിൽനിറക്കൽ സമരം) നടത്തുമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജിത്ത് ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയും തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം നിർത്തി വയ്‌ക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതികളിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടവരണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ശിവജി പാർക്കിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്താൻ സിജെപി അനുമതി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും മുംബൈ പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ശിവജി പാർക്കിൽ പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് പൊലീസിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിലല്ലെന്നും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവോ ആവശ്യമാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സമീപ പര്ദേശങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾ,സഭ്‌ദമലിനീകരണം,ഗതാഗതകുരുക്ക്,രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് മറ്റൊരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും സംഘാടകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം അഭിപ്രായ സ്വതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുളള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അഭിജിത് ദിപ്‌കെ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ഏകപക്ഷീയ തീരുമാനങ്ങളും വിവാദങ്ങളും

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ആരംഭിച്ച എസ്ഐആർ (SIR) നടപടികളിൽ മറ്റ് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരുടെ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവെന്ന റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്താകെ പ്രതിഷേധങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ആളി കത്താൻ തുടങ്ങിയത്.

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