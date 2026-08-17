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വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതി; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും എതിരേ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അപമാനിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

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AICC Independence day Celebration (X@INC)
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By PTI

Published : August 17, 2026 at 3:49 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

കേസെടുക്കുന്നതിൽ നേരത്തെ പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു. അതേസമയം കേസെടുത്താൽ സൂപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇതുവരെ തയ്യറായിട്ടില്ല.

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നിഷ്‌പക്ഷമായ അന്വേഷണവും രണ്ട് നേതാക്കളും സംഭവത്തിൽ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉചിതമായ നടപടിയും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ആണ് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചത്. സോണിയ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും നി‌ർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിക്കുകയായിരുന്നു.

വന്ദേമാതരം ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അത് ശക്തമായി തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ വിഭജനത്തിന് വന്ദേമാതരം ബിൽ കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്ദേമാതരം ആലാപനത്തിൽ നിശിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനിടെയാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചത്.

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വന്ദേമാതാരം പൂർണമായും ആലപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പാർട്ടി നയമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നതായുള്ള വീഡിയോയും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വന്ദേമാതരം വിവാദത്തിൽ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും വന്ദേമാതരത്തോട് തികച്ചും അനാദരവ് കാണിച്ചുവെന്നും ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ന്യായീകരണവുമായി ജയറാം രമേശ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിഷയം വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഴുവൻ വരികൾ ചൊല്ലിയത്തിൽ പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും ജയറാം രേമശ് പറഞ്ഞു. ആലാപനം ആരു തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ എട്ടാം ദിവസമാണ് വന്ദേമാതരം ബിൽ സഭ പാസാക്കിയത്. സഭാ ബഹളത്തിനിടെ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബിൽ ഇരുസഭകളിലും പാസാക്കിയത്. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമ്പോൾ എതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആനാദരവ് കാണിച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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