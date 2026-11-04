റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ വ്യാജ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചു; പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിനെതിരെ ഡല്ഹി പൊലീസിൻ്റെ എഫ്ഐആർ
പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഈ വീഡിയോ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതിന് പിന്നാലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിൻ്റെ വസ്തുത പരിശോധിക്കുകയും ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Published : November 4, 2026 at 2:10 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവിൻ്റേതായി സൃഷ്ടിച്ച വ്യാജ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചതിന് മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിനെതിരെ ഡല്ഹി പൊലീസിൻ്റെ എഫ്.ഐ.ആർ. റഷ്യ-യുക്രൈന് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ഉപദേശം നൽകിയതിനെ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിമർശിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന വ്യാജ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതിനാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിനെതിരെ നടപടി. ക്വോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന എക്സ് അക്കൗണ്ടില് ഈ വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കൃത്രിമം കാട്ടിയ വീഡിയോയാണ് പങ്കുവെച്ചതെന്നും ഡല്ഹി പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഈ വീഡിയോ തൻ്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതിന് പിന്നാലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിൻ്റെ വസ്തുത പരിശോധിക്കുകയും ഇതൊരു വ്യാജ വീഡിയോയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 'ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ശക്തമായ പ്രഹരം. ജയശങ്കർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഉപദേശമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്?' എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.
റഷ്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെയും റഷ്യയില് നിന്നുളള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെയും വിമര്ശിച്ചുസംസാരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പതിവ് സൈബര് പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഈ വീഡിയോ കണ്ടെത്തിയത്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട്, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്നിവയിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂഡൽഹി റേഞ്ചിലാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിനെതിരെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുളളത്.
റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരു വ്യാപാര പങ്കാളി മാത്രമാണെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറയുന്നതായി കൃത്രിമം കാട്ടിയ ഈ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. "ഈ വാണിജ്യ ബന്ധം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിദേശനയത്തിൽ ഇടപെടാനോ, റഷ്യ, യുക്രൈന്, അല്ലെങ്കിൽ യു.എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം നൽകുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയുമല്ല, ഒരു മഹാശക്തിയുമല്ല', എന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവിൻ പറയുന്നതായാണ് വ്യാജ വീഡിയോയിലുളളത്.
അറ്റ്ലാൻ്റയിൽ വച്ച് ഒക്ടോബർ 31-ന് നടന്ന ജി20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിനിടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ സെർജി ലാവ്റോവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. "റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവുമായി യുക്രൈന് സംഘർഷം, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സാഹചര്യം, മറ്റ് ബഹുമുഖ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു", എന്ന് ജയശങ്കർ ഒരു പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗവും ഡല്ഹിയിലെ റഷ്യന് എംബസിയും ഈ വീഡിയോ പൂര്ണമായും വ്യാജമാണെന്ന് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബര് അവസാനം നടന്ന ജി20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിനിടെ എടുത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്. ശരിക്കുമുളള വീഡിയോയില് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനും യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലാവ്റോവ് മറുപടി നൽകുന്നതായിട്ടാണ് ഉളളത്.
Also read: വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലേ? ഫോം ആറ് വഴി വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ