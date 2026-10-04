ജന്തർമന്തർ പ്രതിഷേധം: വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അതിക്രമം, അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്
സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് കൈമാറി
Published : October 4, 2026 at 3:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർമന്തറിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ മൂന്ന് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലൈംഗിക അതിക്രമം. സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി. എസിപി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ലൈംഗികമായി അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പരാതി.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണങ്ങളും പൊലീസ് നടപടിയും
ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷ നേഹ ബോറയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടയിലാണ് തനിക്ക് നേരെ അതിക്രമമുണ്ടായതെന്ന് ഒരു വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തക വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തടയാൻ ശ്രമിച്ച എസിപി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അപമാനിച്ചെന്നും, എന്നാൽ പരാതി നൽകി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരാതികളിൽ ഉടൻ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പ്രതിഷേധക്കാരും പത്രപ്രവർത്തകരും പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു. പൊലീസ് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
On 03-10-26, during the protest in New Delhi area, while being in law and order situation, allegations of sexual harassment were made by three female journalists against police officers. New Delhi District has received their complaints and the same are transferred to Crime Branch for fair and impartial enquiry. @PTI_News @ANI #DPUpdates— Delhi Police (@DelhiPolice) October 4, 2026
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ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടാൽ, പരാതി മറ്റേതൊരു ക്രിമിനൽ പരാതി പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്നും നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അവർ വാദിച്ചു. പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പൊലീസ് പെരുമാറിയതിൽ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പരാതിയിൽ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. "ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി, ഭയമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനും, വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഒത്തുകൂടുന്നവരെ രേഖപ്പെടുത്താനും അനുവദിക്കണം. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പോലും ഇത് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് നല്ല സൂചന നൽകുന്നില്ല," എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
The Press Club of India’s statement on Delhi Police’s action against journalists and imposition of Internet ban in and around Jantar Mantar area:— The Press Club of India is shocked and dismayed at the Delhi Police's actions against and treatment of journalists during the protests at Jantar Mantar against the chief election commissioner on Friday and Saturday. Behaviour of this kind cannot be normalised in a democracy. Journalists must be allowed to work freely, without fear, and document those who gather to raise various issues. That this is not being allowed even at the heart of the national capital does not bode well for the trajectory of media freedom in India. The Delhi Police (@DelhiPolice) must immediately act on the female journalist's complaint and ensure that it gives mediapersons the space to do their jobs without having to face aggression and threats.— Press Club of India (@PCITweets) October 4, 2026
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം
സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. "അമിത് ഷാ ജീ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? ഇതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടിവരുമെന്ന്" അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ സുപ്രധാന നേതാക്കളായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, കപിൽ സിബൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അതൃപ്തിയും വിവാദങ്ങളും നിലനിൽക്കെയാണ് ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കനക്കുന്നത്.
जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार ने एक पुलिस अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। घंटों से सैकड़ों पत्रकार सिर्फ़ इतनी माँग लेकर बैठे हैं कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये तो पुलिस का बुनियादी काम है न? वो भी नहीं किया। आज ही जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी के आरोप हैं। कैमरे छीने गए, पत्रकार घसीटे गए। और ये पहली बार नहीं है - इससे पहले भी हमने वीडियो सबूतों के साथ देखा है कि पुलिस के अफसर महिलाओं के साथ घिनौनी बदसलूकी करते हैं। पूरी दिल्ली की महिलाएं, छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट में हैं, सत्याग्रह कर रही हैं - मगर जिस पुलिस पर महिलाओं की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है, वही महिलाओं पर हाथ उठा रही है। और एक महिला की शिकायत दर्ज करने से जो सरकार डरती है - वो आख़िर किसकी हिफ़ाज़त कर रही है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जी, कहाँ हैं आप? जवाब आपको ही देना है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
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