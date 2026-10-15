അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെ മരണം; ആരോപണ വിധേയന് ഗവർണർ സ്ഥാനം, ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച മാതാപിതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്
പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അങ്കിത ഭണ്ഡാരിക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെടുന്നവരെ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു.
Published : October 15, 2026 at 6:49 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിഷേധക്കാരോട് പൊലീസ് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
അങ്കിത ഭണ്ഡാരിക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെടുന്നവരെ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്നും, ദുഷ്യന്ത് ഗൗതമിനെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തവരെയാണ് പൊലീസ് നടപടിക്ക് വിധേയരാക്കിയതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സുപ്രിയ ശ്രീനേത്, പവൻ ഖേര, കാസി നിസാമുദ്ദീൻ എന്നിവർ വിമർശിച്ചു.
"പൊലീസ് വനിതാ പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു. എംപിമാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പെരുമാറിയ രീതി അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണ്. അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീരിന് സർക്കാരിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് അധികൃതർ മനസിലാക്കണം," നേതാക്കള് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പൊലീസ് നടപടി ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചു. സിക്കിം ഗവർണറായി പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ദുഷ്യന്ത് ഗൗതമിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ച അദ്ദേഹം, ആരോപണവിധേയനായ ഒരാളെ ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയിൽ നിയമിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു.
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"ഇതൊരു ക്രൂരതയാണ്. ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിൽ ജനാധിപത്യം അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് ജനാധിപത്യം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് ക്രൂരതയാണ് നടക്കുന്നത്. ആരോപണവിധേയനായ ഒരാൾ ഗവർണറാകുന്നു, അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നു. ബലാത്സംഗം ചെയ്തവർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഇതാണോ ജനാധിപത്യം?" എന്ന് പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചു.
നാല് വർഷമായി നീതിക്കായി പോരാടുന്ന അങ്കിത ഭണ്ഡാരിയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് അധികൃതർ ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുപ്രിയ ശ്രീനേത് ആരോപിച്ചു. നാല് വർഷമായി നീതിക്കായി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന നിസ്സഹായരായ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരായ ക്രൂരമായ നടപടിയാണിത്. അവർക്ക് നീതി നൽകുന്നതിന് പകരം, പ്രധാന പ്രതിയെ ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രീനേത് ആരോപിച്ചു.
2022 സെപ്തംബർ 18നാണ് ഋഷികേശിലെ റിസോർട്ടിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അങ്കിത കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം കനാലിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. മുൻ ബിജെപി നേതാവ് വിനോദ് ആര്യയുടെ മകനും റിസോർട്ട് ഉടമയുമായ പുൽകിത് ആര്യയും മറ്റ് രണ്ട് കൂട്ടാളികളും കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കേസിൽ ഗൗതമിൻ്റെ പേരും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു.
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