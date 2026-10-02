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മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന് വിലക്ക്; ഡൽഹിയിൽ നിരോധനാജ്ഞ

ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐസ), രാജ്യസഭ എംപി മനോജ് ഝാ, സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11നാണ് പ്രതിഷേധം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

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Delhi Police (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 10:14 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ നടത്താനിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടക്കാനിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ന്യൂഡൽഹി ജില്ലയിൽ ബിഎൻഎസ്എസ് വകുപ്പ് 163 പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 11 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു.

വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐസ), രാജ്യസഭ എംപി മനോജ് ഝാ, സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11നാണ് പ്രതിഷേധം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളും പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളും മറ്റ് നിരവധി സംഘടനകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

കർശന സുരക്ഷ
പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാനവും പൊതുസുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. 1978ലെ ഡൽഹി പൊലീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 70 (1) (ബി) പ്രകാരം പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അജയ് ശർമയാണ് പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 23ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഉത്തരവ് ഒക്ടോബർ 21 വരെ 60 ദിവസത്തേക്ക് തുടരും. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നതും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ധർണ നടത്തുന്നതും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ, ബാനറുകൾ, പ്ലക്കാർഡുകൾ, വടികൾ, ഇഷ്ടികകൾ എന്നിവ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ബിഎൻഎസ് 2023 വകുപ്പ് 223 പ്രകാരം നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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ഗതാഗതക്കുരുക്കും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഭരണകൂടം ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. വാഹനങ്ങളുടെയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെയും വലിയ തിരക്കുള്ള പ്രദേശമാണ് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റും പരിസരവും. ഇവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ പൊതുയോഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്തിയാൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുമെന്നും പൊതുസമാധാനം തകരുമെന്നും ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ തടയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് സബ് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള ജന്തർ മന്ദിർ റോഡിലെ പ്രത്യേക മേഖലയെ നിരോധനാജ്ഞയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി നിർബന്ധമാണ്. വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശേഷം ഇവിടെയും പരിപാടികൾ അനുവദിക്കില്ല.

മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെ 11 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ (ഡിഎംആർസി) അറിയിച്ചു. ജൻപഥ്, പട്ടേൽ ചൗക്ക്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, രാജീവ് ചൗക്ക്, സേവാ തീർഥ്, മണ്ഡി ഹൗസ്, ലോക് കല്യാൺ മാർഗ്, ഐഎൻഎ, ചൗരി ബസാർ, രാമകൃഷ്ണ ആശ്രം മാർഗ്, ന്യൂഡൽഹി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലെ എൻട്രിയും എക്സിറ്റുമാണ് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അടച്ചിടുക. എന്നാൽ രാജീവ് ചൗക്ക്, മണ്ഡി ഹൗസ്, ഐഎൻഎ, ന്യൂഡൽഹി, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് സൗകര്യം ലഭ്യമാകുമെന്നും ഡിഎംആർസി വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR PROTEST
DELHI METRO STATIONS CLOSED
SECTION 163 IN NEW DELHI
JANTAR MANTAR PROTEST BAN
DELHI POLICE PROTEST BAN

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