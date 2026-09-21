മൊബൈലിൽ വരുന്ന വ്യാജ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ? പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റുന്ന സംഘം പിടിയിൽ
ബാങ്ക് രേഖകളും സാങ്കേതിക തെളിവുകളും പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ കുടുങ്ങിയത്
Published : September 21, 2026 at 11:18 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: എപികെ ഫയലുകൾ വഴി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ചോർത്തി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടുന്ന വൻ സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടി. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് പ്രതികളെ ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ സൗത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തട്ടിയെടുത്ത പണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വഴി തിരിമറി നടത്തുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി.
മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ അൻസാരി, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് നൂറൻ, താരിഖ് അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 11 ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. വികാസ് കുമാർ എന്നയാൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
മൊബൈൽ ഫോണിൽ വന്ന ഒരു വ്യാജ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ 6,57,715 രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായത്. മെയ് 21നാണ് സൈബർ സൗത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 318(4) പ്രകാരം ഇ-എഫ്ഐആർ (നമ്പർ 309/2026) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
എസിപി ബൽറാം സിങ് ബേനിവാളിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സൈബർ സൗത്ത് എസ്എച്ച്ഒ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹൻസ്രാജ് സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. എസ്ഐ രാജ് കുമാർ സിങ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ സുനിൽ കുമാർ ബൈർവ, രാജ്കുമാർ ബൈർവ എന്നിവരും ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ബാങ്ക് രേഖകളും സാങ്കേതിക തെളിവുകളും പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ കുടുങ്ങിയത്. തട്ടിയെടുത്ത തുകയിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ പ്രതികളുടെ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കമ്മിഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ തട്ടിപ്പ് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതികൾ നിരവധി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനും തട്ടിപ്പുകാർക്കൊപ്പം
അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ അൻസാരി ഐഡിബിഐ ബാങ്കിലെ കരാർ ജീവനക്കാരനാണ്. ഇയാളാണ് തട്ടിപ്പ് പണം മാറ്റുന്നതിനായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകിയത്. മറ്റൊരു അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് നൂറനും താരിഖ് അഹമ്മദും കമ്മിഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ അയക്കുന്ന എപികെ (APK) ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇരകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചാണ് സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി ഇരകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്കും ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളിലേക്കും പ്രതികൾ അനധികൃതമായി പ്രവേശനം നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്താണ് എപികെ ഫയലുകൾ?
ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് എപികെ അഥവാ ആൻഡ്രോയിഡ് പാക്കേജ് കിറ്റ് (Android Package Kit). ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്തുനിന്ന് ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരം ഫയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, തട്ടിപ്പുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാൽവെയറുകൾ ഒളിപ്പിച്ച് ഇത്തരം ഫയലുകൾ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടെ ഉപയോക്താവിൻ്റെ ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളും പാസ്വേഡുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കൈകളിലെത്തും.
വാട്സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണ് പ്രതികൾ മറ്റ് തട്ടിപ്പുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. സാങ്കേതിക പരിശോധനയിൽ ഈ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുകൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തട്ടിയെടുത്ത പണം പിന്നീട് യുഎസ്ഡിടി (USDT) എന്ന ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകാരുടെ പങ്കും ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖലയുടെ പൂർണ്ണ രൂപവും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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സമീപകാലത്തായി എപികെ ഫയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വ്യാജ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുതെന്നും അജ്ഞാതമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുതെന്നും പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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