വിദേശ നിര്‍മിത തോക്കുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ആയുധക്കടത്ത് സംഘം അറസ്റ്റില്‍; പ്രതികള്‍ക്ക് ഐഎസ്‌ഐയുമായി ബന്ധം

അന്താരാഷ്ട്ര ആയുധ കള്ളക്കടത്ത് സംഘം അറസ്റ്റില്‍. നാല് പേരില്‍ രണ്ട് പേര്‍ പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ളവരെന്ന് പൊലീസ്. സംഘത്തില്‍ നിന്നും ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു.

Delhi Police Bust ISI-Linked Arms Smuggling Racket. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ചൈനയിലും തുര്‍ക്കിയിലും നിര്‍മിച്ച ആയുധങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചിരുന്ന അന്താരാഷ്‌ട്ര ആയുധക്കടത്ത് സംഘം അറസ്റ്റില്‍. പാകിസ്ഥാൻ ഐ‌എസ്‌ഐയുമായി ബന്ധമുള്ള സംഘത്തിലെ നാല് പ്രധാനികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അറസ്റ്റിലായവരില്‍ രണ്ട് പേർ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. 10 വില കൂടിയ വിദേശ തോക്കുകളും 92 വെടിയുണ്ടകളും പ്രതികളുടെ പക്കൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു.

തുർക്കിയിലും ചൈനയിലും നിർമ്മിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള തോക്കുകൾ ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണം ചെയ്‌തത് ഈ സംഘമായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. പാകിസ്ഥാൻ വഴിയാണ് ഇവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. തോക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രോണുകൾ വഴി പഞ്ചാബിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹിയിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്‌തിരുന്നതായി പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ഐ‌എസ്‌ഐയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആയുധങ്ങൾ ആദ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിരുന്ന സംഘത്തിന്‍റെ ശ്രമമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘം എത്ര ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്‌തു? ആരൊക്ക അവ വാങ്ങി? തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. നിലവിൽ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ചും ഫരീദാബാദ് ഭീകര സംഘടനയെക്കുറിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. പ്രതികൾക്ക് ബോംബുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഒരു ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തകനാണ് എന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ഡൽഹിയിലും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഒരേ സമയം സ്‌ഫോടനം നടത്താനിരുന്ന 200 ബോംബുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലായിരുന്നു പ്രതികൾ എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്‌ഫോടനങ്ങൾ നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇതിന് വേണ്ടി പ്രതികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാന്‍ ഫരീദാബാദ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒരു ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തകനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഫരീദാബാദ് ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരെ അടുത്തിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ALSO READ:പാകിസ്ഥാന് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോര്‍ത്തി; കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡിലെ മുൻ ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

