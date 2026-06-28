കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ ടെന്ഡര് അട്ടിമറി; ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുൻ ഡിജിഎച്ച്എസ് അറസ്റ്റിൽ
മരുന്നുകൾ, സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വാങ്ങിയതിൽ വൻ ക്രമക്കേടും ടെൻഡർ അട്ടിമറിയും നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്.
By ANI
Published : June 28, 2026 at 10:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡോ. വത്സല അഗർവാളിനെ ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ, സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വാങ്ങിയതിൽ വൻ ക്രമക്കേടും ടെൻഡർ അട്ടിമറിയും നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അറസ്റ്റ്.
സംഭരണ പ്രക്രിയയിൽ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളും വന് ലംഘനങ്ങളും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന്, 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 17A പ്രകാരം ആരോപണവിധേയമായ സാമ്പത്തിക, ഭരണപരമായ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ അനുമതി നൽകി.
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സെൻട്രൽ പ്രൊക്യുർമെൻ്റ് ഏജൻസിയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഡോ. വിജയ് കുമാർ രംഗയെ (ഡോ. വിനോദ് കുമാർ രംഗ ) എസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡോ. അഗർവാളിൻ്റെ അറസ്റ്റ്. തുടർന്ന് ഡൽഹി കോടതി ഇയാളെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
സിപിഎ വഴി വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ, ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളിലും സംഭരണ നടപടിക്രമങ്ങളിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്, സംഭരണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പങ്ക് എസിബി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
പ്രതികരിച്ച് രേഖ ഗുപ്ത
അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡോ. വത്സല അഗർവാളിൻ്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. കേസിൽ നീതിയുക്തവും സുതാര്യവും സമയബന്ധിതവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് രേഖ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
"അഴിമതിയോട് ഡൽഹി സർക്കാർ 'സീറോ ടോളറൻസ്' നയത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണത്തിൻ്റെ ഓരോ ചില്ലിക്കാശും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പൊതു ഫണ്ടിൻ്റെ ദുരുപയോഗം അനുവദിക്കില്ലെന്നും" അവർ പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സമഗ്രമായ വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നു. ഇതിന് വലിയൊരു കൂട്ടം ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ട്.
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