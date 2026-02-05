ETV Bharat / bharat

വ്യാജരേഖ ചമക്കൽ കേസ്; അൽ ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപകൻ ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖി അറസ്‌റ്റിൽ

Crime Branch of Delhi Police has arrested Jawad Ahmad Siddiqui (IANS)
Published : February 5, 2026 at 12:48 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അൽ ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപകനും നിലവിലെ ചെയർമാനുമായ ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖി അറസ്‌റ്റിൽ. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിഷൻ്റെ (യുജിസി) പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത എഫ്ഐആറുകളെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നടപടി.

സ്വകാര്യ സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഫയൽ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. വ്യാജരേഖ ചമക്കൽ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേട് എന്നിവയാണ് സിദ്ദിഖിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ.

കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റും (ഇഡി) നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത സിദ്ദിഖിയെ കോടതയിൽ ഹാജരാക്കി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നാല് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡി അനുവദിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇഡി സിദ്ദിഖിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. അൽ ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നവരിൽ ചിലർക്ക് ചെങ്കോട്ടക്ക് മുന്നിൽ സ്‌ഫോടനം നടത്തിയ ഭീകരവാദികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സിദ്ദിഖിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ഭീകരബന്ധമുള്ള ഡോക്‌ടർമാരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിനു പിന്നാലെ അൽ ഫലാഹ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ 52 പേരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡോക്‌ടർമാരുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലെ വിശദാംശങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം സ്‌ഫോടനം നടത്തിയ ഡോ. ഉമർ നബിയെയും അറസ്‌റ്റിലായ ഡോ. മുസമ്മിൽ അഹമ്മദ് ഗനായിയെയുമെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായാണു അൽ ഫലാഹ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനുവരി 16 ന് സിദ്ദിഖിനും അൽ ഫലാഹ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്‌റ്റനിമെതിരെ ഇഡി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വാദം കേൾക്കുന്നത് ഡൽഹി സാകേത് കോടതി ഫെബ്രുവരി 13 ന് കേൾക്കും.

1997 അൽ ഫലാഹ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്‌റ്റിന് കീഴിലാണ് അൽ ഫലാഹ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആരംഭിച്ചത്. 2014 ഇത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയായി മാറി. മെഡിക്കൽ കോളജ്, എൻജിനീയറിങ് കോളജ്, ബിഎഡ്, എംഎഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കീഴിലുണ്ട്. 2025 നവംബർ 10 ന് വൈകീട്ട് 6.30 ഓടെയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മേകളകളിലൊന്നായ ചാന്ദ്‌നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റിനും ജുമാ മസ്‌ജിദിനും സമീപമാണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്.

