പാക് ഭീകരൻ ഷഹ്സാദ് ഭട്ടിയുടെ സംഘത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ; ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് ദുർബലരായ യുവാക്കളെ
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള് വഴി ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഭീകരാക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള്.
Published : March 23, 2026 at 8:46 PM IST
ഡൽഹി: പാക് ഭീകരൻ ഷഹ്സാദ് ഭട്ടിയുടെ തീവ്രവാദ സംഘടനയിലെ പ്രധാന സഹായി അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ റാംപൂർ സ്വദേശിയായ ഹർമൻദീപ് സിങ് (18) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സമൂഹമാധ്യമം വഴി ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് തീവ്രവാദ സംഘടന ചെയ്യുന്നതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പ്രതിയായ ഹർമൻദീപ് സിങിൻ്റെ വിദേശ ശൃംഖല നിരീക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഭട്ടിയുമായുള്ള പ്രതിയുടെ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ദുർബലരായ യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് പണം, അംഗീകാരം, ആഡംബര ജീവിതശൈലി എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഭീകരാക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (സ്പെഷ്യൽ സെൽ) നര ചൈതന്യ പറഞ്ഞു.
പ്രതി ഒന്നിലധികം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭട്ടിയുമായും കൂട്ടാളികളുമായും പതിവായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തീവ്രവാദികളുമായി നടത്തിയ കുറ്റകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും അവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, ഹർമൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഠനം നിർത്തിയതായും പിന്നീട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായതായും ഡിസിപി ചൈതന്യ പറഞ്ഞു. പ്രതി വീട് വിട്ടതിനുശേഷം ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ ഇടനിലക്കാർ വഴി ഭട്ടിയുടെ തീവ്രവാദ സംഘവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലെ കശ്മീരി ഗേറ്റ് പ്രദേശത്ത് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ തൻ്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഹർമൻ സിങ് പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സംഭവം ആസൂത്രണം ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പരസ്യമായി ഏറ്റെടുത്തതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
പ്രദേശത്ത് ഭയം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചുവരെഴുത്ത് നടത്താനും പ്രതിക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപൂർ ജില്ലയിലെ തൽവാരയിലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹർമൻ ചുവരെഴുത്ത് നടത്തി. തെളിവായി ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും തീവ്രവാദ സംഘവുമായി പങ്കിട്ടതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഗ്രാഫിറ്റി വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കറുത്ത സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് കുപ്പിയും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഇയാളുടെ കൈവശം കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദ സംഘടനയിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യുവാക്കൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ജോലികൾ നൽകുന്നതെന്ന് ഡിസിപി ചൈതന്യ വ്യക്തമാക്കി.
സാധന സാമഗ്രികളുടെ ആസൂത്രണം, പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുക, വീഡിയോകൾ പങ്കിടുക, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാഫിറ്റി വരയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ അപകടസാധ്യത കുറഞ്ഞ ജോലികളാണ് ഇവർക്ക് ആദ്യം നൽകിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഗ്രനേഡ് ആക്രമണങ്ങൾ, വെടിവയ്പ്പ് തുടങ്ങിയ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരെ ഉപയോഗിക്കും. നിയുക്ത ജോലികൾ വിജയകരമായി നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലങ്ങളും ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതിനുള്ള സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരെ സംഘടനയിൽ ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാൻ ഹർമന് നിർദേശം നൽകിയതായും കണ്ടെത്തി. റാംപൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചതായും ഡൽഹിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും സമാനമായ ചുവരെഴുത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പ്രതിയും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് റാംപൂരിലെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം നടത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ വഴി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കൂട്ടാളികൾ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പ്രതികളെ സമയബന്ധിതമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഭീകരവാദ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും സാധ്യമായ ആക്രമണങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്തു. ശൃംഖലയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും പിടികൂടാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
